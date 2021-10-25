الإثنين 25 أكتوبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

نقابة الأطباء تعلن إطلاق «صالون دار الحكمة الثقافي»

نقابة الأطباء
نقابة الأطباء

أعلنت النقابة العامة للأطباء عن إطلاق "صالون دار الحكمة الثقافي"، حيث يستضيف مشاهير الكتاب والمبدعين فى كل المجالات فى أمسيات ثقافية وإبداعية بحضور الأطباء والمهتمين.

ودعت الدكتورة إيمان سلامة عضو مجلس النقابة ومقرر اللجنة الاجتماعية الأطباء والمهتمين لحضور فعاليات الصالون، مؤكدة الترحيب بمشاركة  كل من لديه موهبة أدبية وفنية من الأطباء في الصالون الثقافي والذي سيقام في السبت الأخير من كل شهر بقاعة دار الحكمة.

سيقوم بالإدارة والإشراف على الصالون كل من:
١-  الكاتب والروائي د.علاء عمر أستاذ مساعد جراحة القلب والصدر.
٢- الأستاذ عماد العادلي، كاتب ومستشار ثقافي للعديد من الكيانات الثقافية فى مصر.
٣- الإذاعي والإعلامي الدكتور مرسي عبدالعليم.
٤- الروائي  الدكتور محمد نجيب ويفي .. أستاذ الأمراض الباطنة وصاحب صالون نجيب الثقافي.
٥- الدكتورة إيمان سلامة.. أستاذ مساعد الباثولوجيا الإكلينيكية بكلية طب أسيوط وعضو مجلس النقابة العامة للأطباء.
٦- الدكتور أحمد سمير سعد الكاتب والروائي ومدرس التخدير.
٧- الروائي الدكتور أحمد سلامة أحد مؤسسى دار دون للنشر.

يذكر أن "صالون دار الحكمة الثقافي" هو استكمال أعمال الصالون الثقافي والذي كان قد بدأ في تقديم فعاليته عام 2014، وقدم العديد من الفعاليات الثقافية، كان من أبرزها استضافة الكاتب محمد المنسي قنديل ومناقشة كتاب "طبيب أرياف"، كما تمت مناقشة كتاب "ملوخية ودمعة" و"عازفة الكمان"  للكاتب أسامة غريب، بالإضافة إلى عرض العديد من الأفلام العربية والأجنبية.

وكانت اللجنة الاجتماعية بنقابة الأطباء قد أعلنت عن ملخص أعمالها خلال شهر أكتوبر الجاري في تقديم أوجه الرعاية الاجتماعية للأطباء وأسرهم والتي تكلفت مبلغ 649 ألف جنيه، وشمل هذا المبلغ تقديم الدعم الدراسي لـ23 أسرة بمبلغ 72 ألف جنيه والدعم العلاجي في الحالات الطارئة بمبلغ 27 ألف جنيه، كما قامت اللجنة الاجتماعية بنقابة الأطباء بتقديم الدعم لأسر 14 شهيد وشهيدة من الأطباء والطبيبات جراء فيروس كورونا بإجمالي مبلغ 550 ألف جنيه. 

النقابة العامة للأطباء دار الحكمة الثقافي مشاهير أمسيات ثقافية الأطباء مقرر اللجنة الإجتماعية فعاليات الصالون

رئيس التحرير

وائل لطفي

بيوت السويس

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