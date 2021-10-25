وصول رئيس الوزراء اللبنانى إلى العاصمة بغداد

وصل رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، اليوم الإثنين، إلى العاصمة بغداد في زيارة رسمية، حسب صحيفة النهار اللبنانية.

وأضافت أن "الزيارة ستستمر لعدة ساعات يجتمع خلالها ميقاتي مع عدد من المسئولين لبحث ملفات اقتصادية وسياسية مشتركة بين البلدين".

وخلال الفترة الماضية، بحث رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بريّ، مع السفير العراقي لدى بيروت، حيدر البراك، سير العملية الانتخابية المزمع عقدها في أكتوبر الجاري بالعراق، والعلاقات الثنائية بين البلدين.

وذكرت السفارة العراقية لدى بيروت - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - أن السفير العراقي التقى رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بريّ في مقر الرئاسة، وتم التطرق إلى الجوانب السياسية والاقتصادية المشتركة بين العراق ولبنان.

وتناول اللقاء سبل تعزيز علاقات التعاون الأخوية بين البلدين، كما تم تناول سير العملية الانتخابية المزمع عقدها في العراق.

وأعرب السفير العراقي عن تمنياته بنجاح الخطة التنفيذية لمشروع البرنامج الوزاري الإصلاحي للحكومة اللبنانية الجديدة، ولحكومة وشعب لبنان الصديق كل التوفيق والازدهار.