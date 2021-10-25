السيسي يشهد العرض العسكري لحفل تخريج دفعة جديدة باستعراض للطيران بمناسبة حرب أكتوبر المجيد

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ قليل العرض العسكري لحفل تخريج دفعة جديدة من الكليات والمعاهد العسكرية بالكلية الحربية.

وبدأ العرض العسكري باستعراض للطيران بمناسبة حرب أكتوبر المجيد، كما قدم طلبة الكليات العسكرية عرضا رياضيا قاموا باستعراض الكفاءات الخاصة، مرددين " قوة ..عزيمة.. إيمان.. نصر ".

العرض العسكري لحفل تخريج دفعة جديدة



كما أدى طلبة من الكليات العسكرية مجموعة من تدريبات اللياقة البدنية تدربوا عليها خلال فترة دراستهم ، تضمنت تدريبات ثلاثية لرفع اللياقة البدنية وتنمية روح الفريق والتعاون ، وأدى الطلبة تمرينات رباعية أظهرت مدى كفاءتهم كمقاتلين .

كما جسد الطلبة أشكال وأرقام دفعات خريجي الكليات العسكرية والمعهد الفني للقوات المسلحة ، وردد طلبة الكلية العسكرية النشيد الوطني .

العرض العسكري لحفل تخريج دفعة جديدة



وقد حصلت الكلية الحربية هذا العام على شهادة الجودة "الايزو 22001" لجودة سلسلة الغذاء ، ودرع الكفاءة البدنية للكليات العسكرية والمعهد الفني للقوات المسلحة نظرا لحرص الكلية الحربية توفير المناخ الصحيح الملائم للإعداد البدني للطلاب.

العرض العسكري لحفل تخريج دفعة جديدة

واستعرض الطلبة المقاتلون ، في ساحات العرض، مهاراتهم بالدراجات الهوائية التي تم استحداثها مؤخرا داخل الكليات العسكرية لرفع اللياقة البدنية للطلبة، حيث كوّن الطلبة تشكيلات منتظمة أظهرت المهارات العالية والثقة بالنفس، لتعظيم الاستفادة من ممارستها ورفع اللياقة البدنية للطلبة.

وظهرت مهارة قائدي الدراجات الهوائية في تنفيذ التقاطعات المختلفة داخل ساحة العرض، كما تم استخدام محدثات الصوت داخل العرض.

العرض العسكري لحفل تخريج دفعة جديدة



وعقب ذلك، استعرض الطلاب فنون القتال المتلاحم والدفاع عن النفس، حيث ظهر ضباط الصاعقة لتنفيذ أعمال النزول المختلفة، كما نفذ الطلبة المقاتلون بالكلية الحربية والشرطة - بمشاركة القوات الخاصة من رجال الصاعقة والمظلات- أعمال الهبوط السريع باستخدام الأسلحة الصغيرة.

وأدت مجموعة مجموعة من الطلبة المقاتلين، أمام المنصة، حركات الاشتباك الحر والقتال المتلاحم.

العرض العسكري لحفل تخريج دفعة جديدة



وشاركت في العرض مجموعة من أبطال مصر الحاصلين على ميداليات أوليمبية وباراليمبية في طوكيو 2020 يتقدمهم العقيد الدكتور محمد عبده أبو ستيت الحاصل على المركز الأول في بطولة العالم للكيك بوكسنج "إير فورس 1".

وشكل طلاب الكليات العسكرية أرقام دفعات تخرجهم في ساحة العرض، دفعة 115 حربية، والدفعة 72 بحرية، والدفعة 88 جوية، والدفعة 58 فنية عسكرية، والدفعة 49 دفاع جوى، والدفعة 50 من المعهد الفنى للقوات المسلحة.

العرض العسكري لحفل تخريج دفعة جديدة

وتم استعراض بعض الأسلحة والمعدات التي يتدرب عليها طلبة الكليات والمعاهد العسكرية داخل الأجنحة التعليمية التخصصية ، ومجموعة من المركبات التابعة لسلاح المشاة ، بينما حلقت في سماء العرض مجموعة من المقاتلات من الجيل الرابع والرابع المتقدم وطائرات الهليكوبتر الهجومية من طرازات مختلفة .

كما استعرض سلاح المدرعات ، والمدفعية عددا من الأسلحة ، وهيئة الإمداد والتموين عددا من قواتها ، كما استعرضت القوات البحرية عددا من معداتها، وقوات الدفاع الجوي معدات متطورة .

واستعرضت قوات الصاعقة بعض مركباتها مثل " العربة المدرعة ، وعربة مكافحة الإرهاب ، وعربة الاقتحام " ، بينما استعرضت قوات المظلات ناقلة محملة بمعدة "الدلتا والخفاش الطائر" ، تلتها ناقلة مزودة بالعديد من أجهزة ومعدات القفز الحر .

وقامت الموسيقات العسكرية بمشاركة 1200 عازف وعازفة بعزف الموسيقات العسكرية .

العرض العسكري لحفل تخريج دفعة جديدة

وتم استعراض المهارات الفنية لعدد من طلبة الكليات والمعاهد العسكرية باستخدام السلاح، حيث أظهر مستوى التدريب العالي على استخدام السلاح، والتوافق العضلي والعصبي للطلبة.

ثم بدأ العرض العسكري بمشاركة الفرق الموسيقية، وعلى موسيقي طبول الحرب وفى منتصف ساحة العرض، تقدم قائد طابور العرض العسكري، ومجموعة من حملة الأعلام يتقدمهم علم القوات المسلحة ، ومرور مجموعات العرض العسكرى لخريجي الكليات العسكرية والمعهد الفني للقوات المسلحة، وكلية الشرطة.

وأعطى الرئيس عبد الفتاح السيسي إشارة بدء العرض ، حيث مرت مجموعات العرض العسكري بالخطوة المعتادة ، وعلى يسار المنصة، مر طابور العرض العسكرى، وحملة الأعلام يتقدمهم علم القوات المسلحة،وأعلام الأفرع الرئيسية للقوات العسكرية والمعهد الفني للقوات المسلحة وكلية الشرطة، ومجموعة أعلام كتائب وسرايا الكليات والمعاهد العسكرية.

ووقف الرئيس السيسي لتقديم التحية العسكرية أمام العرض العسكري، والاستماع إلى نشيد الجيش.

العرض العسكري لحفل تخريج دفعة جديدة



ومرت أمام المنصة المجموعة الأولى لخريجي الكلية الحربية، تلتها مجموعة كلية الشرطة، التي حرصت على المشاركة في حفل تخرج طلبة الكليات والمعاهد العسكرية بالكلية الحربية بما يجسد الترابط بينهم ويعزز في نفوس الشعب المصرى الأمل والأمان بشأن مستقبل الوطن.

وعقب ذلك ، ظهرت مجموعات من خريجي كلية الدفاع الجوى، والكلية الجوية، والكلية البحرية، والكلية الفنية العسكرية، وكلية الطب بالقوات المسلحة، ثم مجموعة خريجي المعهد الفني للقوات المسلحة.

وظهرت أمام المنصة مجموعات العرض العسكري لتقديم سلام الشهيد من منتصف طابور العرض، ليقف الحضور بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال عزف سلام الشهيد.

