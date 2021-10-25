أبرزها تشجيع المهارات.. 8 نصائح وأنشطة لبناء الثقة لدى الأطفال

بناء الثقة لدى الأطفال من أهم الأشياء التي يجب مراعاتها عند تربيتهم، فالثقة لها عامل كبير في تحديد مستقبل طفلك وتحقيق أهدافه في الحياة فيما بعد، ووفقا لموقع “ MomJunction ” نرصد في السطور التالية مجموعة من النصائح حول كيفية بناء الثقة لدى الأطفال.

1- الحب والقبول

امنح طفلك الكثير من الحب حتى لو لم تكن قادرًا على فعل ذلك طوال الوقتـ فالطفل يحتاج إلى معرفة أنه محبوب ومقبول بغض النظر عن نقاط قوته وضعفه، فالحب غير المشروط هو الأساس الذي يحتاجه طفلك لينمو ويصبح إنسانًا واثقًا من نفسه.

2- التركيز على نقاط القوة والتعامل مع جوانب الضعف

لا يوجد أحد مثالي بما في ذلك الأطفال، ولكن لتربية طفل واثق من نفسه يجب ألا تفكر كثيرًا في أوجه القصور وأن تركز في التربية الإيجابية على تطوير ما هو جيد في الطفل، ساعده في النظر إلى الجانب المشرق بالحديث عن نجاحه.

3- لا تهرع لإنقاذهم في كل الأمور

من الطبيعي أن يشعر الآباء بالحماية تجاه أطفالهم، ستكون على استعداد لفعل أي شيء لمنع طفلك من الشعور بخيبة الأمل أو الأذى أو الهزيمة ، لكن الجري لإنقاذ الطفل في كل مرة يواجه فيها مشكلة صغيرة ليس فكرة جيدة لأنه يمنعه من تطوير مهارات حل المشكلات لديه.

4- دعهم يتخذون القرارات

صنع القرار هو مهارة حياتية مهمة يحتاج الطفل أن يتعلمها ليكون فردًا واثقًا، ويمكّن للأطفال أيضًا صنع القرار لأنه يمنحهم القدرة على اختيار شيء ما، لكن الأطفال لا يتمتعون بنضج بالغ وقد لا يعرفون كيف يتوصلون إلى قرار بأنفسهم.

5- تشجيع ورعاية مهاراتهم الخاصة

الأطفال لديهم اهتمامات خاصة، و البعض يحب الرقص والموسيقى ، والبعض الآخر فنانين بالفطرة، اكتشف الموهبة الخاصة أو الاهتمام الذي يمتلكه طفلك وشجعه على تطويرها.

6- أعطهم المسؤولية

تتمثل إحدى الطرق الفعالة لبناء الثقة لدى الأطفال، في منحهم القليل من الوظائف التي يمكنهم القيام بها، و يمكن أن تكون حقيقة أنه يمكنك القيام بشيء ما بنجاح ، بنفسك أمرًا مثيرًا.

7-الثناء عندما يستحقونه

من السهل توبيخ الطفل عندما يفعل شيئًا خاطئًا وفي الأغلب لا ننس أن نفعل ذلك أبدًا، لكن عندما يفعل الطفل شيئًا صحيحًا فإننا لا نمدحه دائمًا نحن لا نتحدث عن مدح الطفلة على كل شيء تقوم به بشكل جيد، و لكن إذا بذل الطفل جهدًا وحقق شيئًا ما أو حتى تمكن من فعل شيء صحيح لفترة محددة ، فعليك تقديره.

8- ساعدهم على النجاح بأهداف واقعية

ما هي أفضل طريقة لكسر ثقة الطفل؟ امنحهم المهام التي لا يمكنهم القيام بها، ضع لهم أهدافًا لا يستطيعون تحقيقها، الفشل جزء لا مفر منه من الحياة النجاح بعد الإخفاقات الصغيرة هو أفضل طريقة لبناء الثقة، ولكن إذا كنت تريدهم أن ينجحوا في الحياة وينمووا ليصبحوا بالغين يتمتعون بصحة جيدة وواثقين ، فضع لهم أهدافًا مناسبة للعمر يمكنهم تحقيقها.