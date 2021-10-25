الإثنين 25 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

أبرزها تشجيع المهارات.. 8 نصائح وأنشطة لبناء الثقة لدى الأطفال

الثقة لدى الأطفال
الثقة لدى الأطفال

بناء الثقة لدى الأطفال من أهم الأشياء التي يجب مراعاتها عند تربيتهم، فالثقة لها عامل كبير في تحديد مستقبل طفلك وتحقيق أهدافه في الحياة فيما بعد، ووفقا لموقع “ MomJunction ” نرصد  في السطور التالية مجموعة من النصائح حول كيفية بناء الثقة لدى الأطفال.

1- الحب والقبول

امنح طفلك الكثير من الحب حتى لو لم تكن قادرًا على فعل ذلك طوال الوقتـ فالطفل يحتاج إلى معرفة أنه محبوب ومقبول بغض النظر عن نقاط قوته وضعفه، فالحب غير المشروط هو الأساس الذي يحتاجه طفلك لينمو ويصبح إنسانًا واثقًا من نفسه.

2- التركيز على نقاط القوة والتعامل مع جوانب الضعف

لا يوجد أحد مثالي بما في ذلك الأطفال، ولكن لتربية طفل واثق من نفسه يجب ألا تفكر كثيرًا في أوجه القصور وأن تركز في التربية الإيجابية على تطوير ما هو جيد في الطفل، ساعده في النظر إلى الجانب المشرق بالحديث عن نجاحه.

3- لا تهرع لإنقاذهم في كل الأمور

من الطبيعي أن يشعر الآباء بالحماية تجاه أطفالهم، ستكون على استعداد لفعل أي شيء لمنع طفلك من الشعور بخيبة الأمل أو الأذى أو الهزيمة ، لكن الجري لإنقاذ الطفل في كل مرة يواجه فيها مشكلة صغيرة ليس فكرة جيدة لأنه يمنعه من تطوير مهارات حل المشكلات لديه. 

 4- دعهم يتخذون القرارات

صنع القرار هو مهارة حياتية مهمة يحتاج الطفل أن يتعلمها ليكون فردًا واثقًا، ويمكّن للأطفال أيضًا صنع القرار لأنه يمنحهم القدرة على اختيار شيء ما،  لكن الأطفال لا يتمتعون بنضج بالغ وقد لا يعرفون كيف يتوصلون إلى قرار بأنفسهم.

5- تشجيع ورعاية مهاراتهم الخاصة

الأطفال لديهم اهتمامات خاصة، و البعض يحب الرقص والموسيقى ، والبعض الآخر فنانين بالفطرة، اكتشف الموهبة الخاصة أو الاهتمام الذي يمتلكه طفلك وشجعه على تطويرها.

6- أعطهم المسؤولية

تتمثل إحدى الطرق الفعالة لبناء الثقة لدى الأطفال، في منحهم القليل من الوظائف التي يمكنهم القيام بها، و يمكن أن تكون حقيقة أنه يمكنك القيام بشيء ما بنجاح ، بنفسك أمرًا مثيرًا.

7-الثناء عندما يستحقونه

من السهل توبيخ الطفل عندما يفعل شيئًا خاطئًا وفي الأغلب لا ننس أن نفعل ذلك أبدًا، لكن عندما يفعل الطفل شيئًا صحيحًا فإننا لا نمدحه دائمًا نحن لا نتحدث عن مدح الطفلة على كل شيء تقوم به بشكل جيد، و لكن إذا بذل الطفل جهدًا وحقق شيئًا ما أو حتى تمكن من فعل شيء صحيح لفترة محددة ، فعليك تقديره.

8- ساعدهم على النجاح بأهداف واقعية

ما هي أفضل طريقة لكسر ثقة الطفل؟ امنحهم المهام التي لا يمكنهم القيام بها، ضع لهم أهدافًا لا يستطيعون تحقيقها، الفشل جزء لا مفر منه من الحياة النجاح بعد الإخفاقات الصغيرة هو أفضل طريقة لبناء الثقة، ولكن إذا كنت تريدهم أن ينجحوا في الحياة وينمووا ليصبحوا بالغين يتمتعون بصحة جيدة وواثقين ، فضع لهم أهدافًا مناسبة للعمر يمكنهم تحقيقها.

بناء الثقة لدي الأطفال الثقة لها عامل كبير في تحديد مستقبل رصد نصائح حول كيفية بناء الثقة لدى الأطفال نصائح حول كيفية بناء الثقة لدى الأطفال كيفية بناء الثقة لدى الأطفال نصائح لبناء الثقة لدى الأطفال

رئيس التحرير

وائل لطفي

بيوت السويس

الأكثر قراءة

رابط تسجيل لقاح كورونا مصر عبر موقع وزارة الصحة المصرية

حل مجلسي السيادة والوزراء في السودان.. و«البرهان»: لن تحركنا فئة أو حزب

مصدر أمنى: جار السيطرة على حريق مصنع المرج دون إصابات

رابط حجز موعد تلقي لقاح كورونا مصر عبر موقع وزارة الصحة المصرية

«مدبولي»: تحول مصر من «العجز» إلى دولة تمتلك فائضًا كبيرًا في الطاقة

الكلية الحربية تهدى الرئيس السيسى نسخة من القرآن الكريم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

كرموا محمد صلاح!

مؤمن المحمدي

حسن عبد الحفيظ

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه "٢٤".. مفاوضات الحزب الوطنى مع الإرهابيين

القس. رفعت فكرى

أعطوا أبناءكم وقتًا

د-على-أبو-الخير

حسن حنفى.. الفقيه الفيلسوف

د.أحمد الخميسى

خطر يحلق بأجنحة العلم الحديث

سعيد المصرى

حقيقة الصراع مع أغانى المهرجانات والراب

أحمد المريخي

آلام لبنان فى «مَوَجان» شربل داغر

صور

تجميل ميادين القاهرة

فوز الأهلي بسداسية أمام الحرس الوطني النيجيري في دوري الأبطال

مباراة الزمالك وتوسكر الكينى فى دورى أبطال إفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تخصص 10 مليارات دولار لخفض معدلات الجريمة في المجتمع العربي

الاحتلال يعتقل 13 فلسطينيًا بالضفة الغربية

إسرائيل تستهدف موقعين للجيش السورى: هل أعطى بوتين الضوء الأخضر لـ"بينيت"؟