ألمانيا: معدل الإصابات الأسبوعي بكورونا يتجاوز 110 حالة

أعلن معهد "روبرت كوخ" لأبحاث الفيروسات في ألمانيا، أن معدل الإصابة بعدوى فيروس كورونا لكل 100 ألف نسمة خلال أسبوع، وصل إلى 110.1 صباح اليوم الإثنين، مقارنةً بـ 106.3 أمس الأحد، و74.4 يوم الإثنين من الأسبوع الماضي.

ووصل عدد حالات الإصابة الجديدة التي تم الإبلاغ عنها لمكاتب الصحة في البلاد، إلى 6573 حالة، وذلك وفقًا لتقديرات المعهد بشأن وضع الوباء حتى الساعة الخامسة من صباح اليوم، وكان عدد هذه الإصابات الجديدة وصل إلى 4056 حالة قبل أسبوع.

ووصل عدد حالات الوفيات الجديدة بعدوى فيروس كورونا في يوم واحد في أنحاء ألمانيا، إلى 17 حالة مقابل 10 حالات قبل أسبوع.

وسجَّل المعهد منذ بدء الجائحة، 4 ملايين و472 ألفًا و730 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا، ومن المحتمل أن يكون العدد الفعلي أعلى بكثير لأن هناك العديد من الإصابات لا يتم ملاحظتها.

وبحسب بيانات المعهد، بلغ معدل المصابين بكورونا الذين يتلقون حاليًا العلاج بالمستشفيات بين كل مئة ألف نسمة في غضون سبعة أيام، 2.68 مريض يوم الجمعة الماضي (مقارنة بـ 2.45 مريض يوم الخميس الماضي).

ويُعد هذا المعدل هو المؤشر الأهم لأي تشديد محتمل لقيود كورونا، وتم تسجيل أعلى معدل من هذا النوع في فترة عيد الميلاد (الكريسماس) عند نحو 15.5 مريض.

يُذكَر أنه يجب أن يُراعَى في هذا المؤشر التأخر في الإبلاغ عن بعض حالات الدخول إلى المستشفيات، كما أنه لم يتم النص على قيمة موحدة على مستوى ألمانيا يتم تصنيف وضع الوباء عندها بأنه حرج، وذلك نظرًا للتفاوت الكبير في قيم هذا المعدل بين المناطق في ألمانيا.

وأعلن المعهد أن إجمالي عدد المتعافين من فيروس "كوفيد 19"، وصل إلى 4 مليون و215 ألف و200 شخص، فيما ارتفع إجمالي عدد الأشخاص الذين توفوا جراء الإصابة بالعدوى إلى 95 ألف و117 شخصًا.