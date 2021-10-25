وصول الدفعة الثانية من الأثاث لمراكز الشباب بمطروح

أعلنت رئاسة مجلس ومدينة الضبعة عن وصول أول دفعة من الأدوات الرياضية لمراكز الشباب بمطروح حيث تم دعم مراكز الشباب التي تم تطويرها ورفع كفاءتها وإنشاء جديد وهي مراكز شباب جلالة وجميمة وراس الحكمة وابو شروف والرويسات.

وأضاف مجلس ومدينة الضبعة في بيان إعلامي له أنه سيتم وصول الدفعة الثانية من الأثاث اليوم الإثنين، موضحًا أن جاء ذلك عقب زيارة وزير الشباب والرياضة لمحافظة مطروح بالتنسيق مع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ودعم مراكز الشباب والأندية بالأثاث والأدوات الرياضية وصالات الجيم.

وأكد خالد عبدالحميد وكيل وزارة الشباب والرياضة بمطروح ان جاء التطوير لمراكز الشباب لكى تقوم بدورها الرياضي والثقافي والاجتماعي على أكمل وجه وكذلك دعم المخططات الإنشائية لمراكز الشباب والأندية.