الإثنين 25 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير الصحة البريطاني يدعو مناهضي التطعيم ضد كورونا إلى البقاء في المنزل

ساجد جاويد
ساجد جاويد

دعا وزير الصحة البريطاني، ساجد جاويد، اليوم الإثنين، مناهضي التطعيم ضد فيروس كورونا المُستجد المسبب لـ(كوفيد-19)، إلى البقاء في المنزل لمنع تفشي الوباء.

وقال جاويد ـ في تصريحاتٍ متلفزة بحسب ما ذكرته صحيفة (الجارديان) البريطانية عبر موقعها الإلكتروني ـ "رسالتي إلى مناهضي التطعيم هي أنه إذا لم يكن ذلك من أجلك، فلا بأس، فقط عليك البقاء في المنزل، لكن اترك الآخرين وشأنهم".

وأضاف: "إنني اتجه إلى جعل لقاحات كوفيد إلزامية لبعض الأشخاص من بينهم؛ موظفو هيئة الخدمات الصحية الوطنية في البلاد، كما حدث مع موظفي الرعاية الاجتماعية، وأن التغيير سيدخل حيز التنفيذ في 11 نوفمبر المُقبل".

من جانبه، حث حزب "العمال" البريطاني، الحكومة على تقديم الخطة (ب) لمعالجة ارتفاع معدلات فيروس كورونا، حسب صحيفة "ايفيننج ستاندارد" البريطانية.

وتُعد المملكة المتحدة من أعلى الدول تحقيقًا للأرقام اليومية من حالات الإصابة في العالم، وترتفع الوفيات الناجمة عن الفيروس إلى مستويات شوهدت سابقًا في شهر مارس الماضي، بينما أصرت الحكومة على التزامها بالخطة (أ)، وهي حماية السكان من خلال التطعيمات، فقد روجت أيضًا للخطة (ب) التي تتضمن العمل من المنزل والاستخدام الإلزامي للكمامات.

وقالت وزيرة الخزانة في "حكومة الظل" راشيل ريفز، إن موقف حزب "العمال" هو اتباع العلم.

وفي حديثها لبرنامج (أندرو مار شو) على قناة (بي بي سي)، قالت "ريفز": "لقد قال حزب "العمال" كمعارضة مسؤولة دائمًا تتبع العلم، وقد رأينا اليوم أن المجموعة الاستشارية العلمية لحالات الطوارئ تقول إن بعض جوانب الخطة (ب)، مثل ارتداء الكمامات في وسائل النقل العامة وفي المتاجر، وكذلك العمل من المنزل بشكل أكثر مرونة".

لندن المملكة المتحدة التطعيم ضد كورونا كورونا جاويد كوفيد-19

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وائل لطفي

بيوت السويس

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