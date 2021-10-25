برلماني يطالب بتدشين منصة إلكترونية لجميع وسائل المواصلات

تقدم النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزيري النقل والتنمية المحلية، بشأن إنشاء شبكة معلوماتية لجميع وسائل النقل في جمهورية مصر العربية وربط بعضه البعض في منصة إلكترونية واحدة.

وأوضح عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الهدف من المقترح ضم كافة وسائل النقل والمواصلات العامة "قطارات، أتوبيسات نقل عام، شبكة طرق، مواقف، وجراجات"، كل ما يخص قطاع النقل في شبكة معلوماتية واحدة، ومن ثم إتاحة هذه المعلومات للجمهور من خلال منصة واحدة تشمل كافة هذه البيانات بما فيها أماكن الانتظار، سعر الخدمة، عقوبة التهرب من حجز التذاكر لتوعية الجمهور، وفى نفس الوقت لمنع الاستغلال من قبل البعض خاصة المواصلات الخاصة جراء رفع تعريفة الركوب.

وأكد محسب، أن هذا المقترح سيساهم بقوة في خلق موقع شامل يضم كل ما هو متعلق بمنظومة الطرق والنقل في مصر ومن ثم يسهل الحصول على المعلومة والحد من التكدس، وتشجيع البعض من أصحاب المواصلات الخاصة على استقلال المواصلات العامة لسهولة الحصول على المعلومة والوقوف على كافة التفاصيل بداية من أماكن الانتظار ومقابل الحصول على الخدمة، على أن يتم الترويج لهذه المنصة بشكل جيد.

وأضاف عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن منظومة الطرق وشبكة النقل شهدت طفرة كبيرة خلال السنوات الأخيرة، مما ساهم بقوة في خلق شرايين جديدة للاستثمار وفى نفس الوقت تحسين مستوى الخدمة، ومن ثم وجب توعية المواطنين بهذه الطفرة وكيفية الحصول على الخدمة بشكل لائق.

يأتي ذلك في ظل توسع الدولة وإقرارها لنظام الحكومة الإلكترونية وهو نظام حديث تتبناه الحكومات باستخدام الشبكة العنكبوتية العالمية والإنترنت في ربط مؤسساتها بعضها ببعض، وربط مختلف خدماتها بالمؤسسات الخاصة والجمهور عموما، ووضع المعلومة في متناول الأفراد وذلك لخلق علاقة شفافة تتصف بالسرعة والدقة تهدف للارتقاء بجودة الأداء