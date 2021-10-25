وفقا لـ«الصحة العالمية».. الخريطة الوبائية لكورونا تكشف تفاوت نسبة توزيع اللقاحات عالميا

دول تجاوزت 75% والفقيرة ما زالت تنتظر

سلطت تقارير إعلامية، اليوم الاثنين، الضوء على انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم، فضلا عن اللقاحات التي اعتمدت عليها الدول في محاربة الوباء وتطويرها.

تفاوت وضع توزيع اللقاح

وكشفت صحيفة الشرق الأوسط اللندنية، اليوم الاثنين، الخريطة الوبائية التي تتابع منظمة الصحة العالمية على أساسها انتشار المرض وتحدثها كل أسبوع، وترسم الخريطة صورة متفاوتة جداً للمشهد اللقاحي في العالم.

- أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية تجاوزت 75% من التغطية اللقاحية

من جهة أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية وبعض بلدان الشرق الأوسط، حيث تجاوزت التغطية اللقاحية 75 % من مجموع السكان، ومن جهة أخرى إفريقيا وروسيا ومعظم بلدان أوروبا الشرقية حيث لا تزال هذه التغطية دون المستويات المطلوبة لمنع ظهور موجات وبائية ومتحورات فيروسية جديدة.

- البرتغال تتصدر دول الاتحاد الأوروبي بتطعيم 88% من السكان

وتتقدم البرتغال على شركائها في الاتحاد الأوروبي بنسبة 88 في المائة، بينما ما زالت التغطية اللقاحية تراوح عند 65 في المائة في الولايات المتحدة، وتفيد بيانات منظمة الصحة أن 3.8 مليار شخص تلقوا في الأقل جرعة واحدة من اللقاح، فيما بلغت نسبة الذين تناولوا الدورة الكاملة 38 في المائة من مجموع سكان العالم.

- الصين تتصدر عالميا بتوزيع 2.2 مليار جرعة لقاح

أما بالنسبة لعدد الجرعات الموزعة حسب البلدان، فوفقا للبيانت المعلنة تحتلّ الصين المرتبة الأولى بعد توزيعها 2.2 مليار جرعة، تليها الهند التي احتفلت مؤخراً بتوزيع مليار جرعة على سكانها، والتي تتصدّر قائمة البلدان المنتجة للقاحات. وتذكّر منظمة الصحة في تقريرها الأخير المرفق بهذه الخريطة الوبائية، بأن العالم لم يستخلص العبرة من ظهور متحوّر دلتا، وأن التغطية اللقاحية العالمية الشاملة هي وحدها الكفيلة بالسيطرة كليّاً على الوباء ومنع ظهور متحورات جديدة. بلدان مثل إريتريا وكوريا الشمالية مثلاً، لم توزّع لقاحاً واحداً بعد.

فيما وزّعت بوروندي الجرعة الأولى يوم الخميس الفائت، ولا يزال متوسط نسبة التلقيح في القارة الأفريقية دون 4 في المائة من السكان ولا يتجاوز 3 في المائة في 15 بلداً.

- منظمة «أوكسفام» تندد بعدم تقديم الدول الغنية تبرعات كافية من اللقاحات

وكانت منظمة «أوكسفام» ندّدت بأن الدول الغنيّة سبق وتعهدت التبرّع بما يزيد على 1.8 مليار جرعة إلى الدول الفقيرة، لكنها لم تقدّم حتى الآن سوى 261 مليون جرعة، معظمها من اللقاحات التي قرّرت عدم توزيعها على سكانها مثل لقاح أسترازينيكا.

ويذكر أن الولايات المتحدة قدمت حتى الآن 200 مليون جرعة، معظمها من فايزر، إلى برنامج كوفاكس، كما حصلت على نصف مليار جرعة من شركات الأدوية الكبرى لتوزيعها على البلدان الفقيرة. وكانت واشنطن عادت وطلبت يوم الخميس الفائت تعليق العمل ببراءات اختراع اللقاحات ضد كورونا، الذي ما زالت تناقشه منظمة التجارة العالمية منذ يونيو الماضي من غير أن تتوصّل بعد إلى نتيجة بسبب تمنّع بعض الدول الغربية وشركات الأدوية.