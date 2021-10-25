الإثنين 25 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المعمل الجنائي يفحص حريق «شقة فيصل»

حريق
حريق

عمل رجال المعمل الجنائي في الجيزة، على إعداد تقرير بشأن فحص آثار حريق شقة سكنية داخل عقار بمنطقة فيصل؛ لتحديد أسباب الحادث، ومصدر اشتعال النيران.

 وطلبت جهات التحقيق تحريات الأجهزة الأمنية حول الحريق؛ للوقوف على ظروفه وملابساته، كما طلبت تقرير الأدلة الجنائية، واستعمت لأقوال مالك الشقة التى تعرضت للحريق.

واستعلمت النيابة عن الحالة الصحية، لسيدة تحمل جنسية دولة إفريقية أصيبت في الحريق، وطلبت تقرير طبى وافً حول حالتها.

 وكانت غرفة عمليات الجيزة قد تلقت بلاغا بنشوب حريق داخل عقار بشارع فيصل، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية، وتبين نشوب حريق داخل شقة بالطابق الثالث بعقار مكون من 5 طوابق ونجح رجال الإطفاء فى إخماده.

 وتبين إصابة سيدة تحمل جنسية دولة إفريقية، وتم نقلها إلى مستشفى الهرم لتلقى العلاج وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

رئيس التحرير

وائل لطفي

بيوت السويس

الأكثر قراءة

رابط تسجيل لقاح كورونا مصر عبر موقع وزارة الصحة المصرية

الرئيس السيسي يصل مقر الكلية الحربية لحضور حفل تخرج دفعات جديدة

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الإثنين 25-10-2021

«السبكي» يطمئن على الخدمات المقدمة للمنتفعين من «التأمين الصحي» بالأقصر

رابط حجز موعد تلقي لقاح كورونا مصر عبر موقع وزارة الصحة المصرية

إغلاق مطار الخرطوم وتعليق الرحلات الدولية بالسودان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

خطر يحلق بأجنحة العلم الحديث

سعيد المصرى

حقيقة الصراع مع أغانى المهرجانات والراب

أحمد المريخي

آلام لبنان فى «مَوَجان» شربل داغر

مؤمن المحمدي

القرعة

لواء. محسن الفحام

الشرطة العصرية للجمهورية الجديدة

محمود خليل

«المعدة الشعبية» تنتصر فى صراع «التدين الشعارى»

ماجد حبته

ماذا يحدث فى السودان؟!

حسين دعسة

5 ملايين حصالة فى الولايات المتحدة

صور

فوز الأهلي بسداسية أمام الحرس الوطني النيجيري في دوري الأبطال

مباراة الزمالك وتوسكر الكينى فى دورى أبطال إفريقيا

إطلالات النجوم فى اليوم السابع من مهرجان الجونة السينمائى

محطة تل أبيب

المزيد

الحكومة الإسرائيلية تصادق على الخطة الخمسية الاقتصادية للمجتمع العربى

فلسطين: إصابات بالاختناق جراء قمع الاحتلال مسيرة سلمية فى «الخليل» لدعم الأسرى

مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى وسط حماية من شرطة الاحتلال