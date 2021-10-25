اعترافات المتهم بسرقة الشقق فى حلوان: طريقتي كسر «الكالون»

أدلى عاطل متهم بسرقة محتويات الشقق في منطقة حلوان، باعترافات تفصيلية أمام رجال المباحث، حيث قال المتهم إنه تخصص في سرقة الشقق السكنية بعد مراقبتها والتأكد خلوها من أصحابها .

وأضاف المتهم في التحقيقات، أنه ارتكب أكثر من واقعة سرقة لمحتويات الشقق بأسلوب "كسر الكالون"، وبيع المسروقات لأحد التجار على علم بأنها حصيلة مسروقات.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة من (عامل، مقيم بدائرة القسم) بأنه عقب عودته لمسكنه اكتشف كسر كالون باب الشقة وسرقة (هاتفي محمول، جهاز لاب توب ) وبالانتقال وإجراء المعاينة تبين وجود آثار عنف بباب الشقة، وبعثرة محتوياتها.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال فحص كاميرات المراقبة أمكن تحديد مرتكب الواقعة (عنصر إجرامي مقيم بدائرة القسـم "له معلومات جنائية").

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الكالون"، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنه، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات، واتهمه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.