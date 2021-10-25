موقع أوروبي عن ساحل الجونة: وجهة شهيرة لعشاق الشمس والرياضات المائية

دعا قسم السفر بموقع "يورونيوز"، القناة الأكثر مشاهدة في أوروبا، قرائه إلى زيارة المنتجعات السياحية على ساحل البحر الأحمر بمصر، وخاصة منتجع الجونة بمدينة الغردقة، مشيرًا إلى أن بها أفضل أماكن الغوص في العالم وتحظى بشعبية كبيرة في أوروبا.

وأضاف الموقع، في تقرير نشره اليوم الإثنين، إن سواحل البحر الأحمر بمصر أصبحت سريعًا "وجهة سياحية معروفة وشهيرة للباحثين عن الشمس و لعشاق الرياضات المائية- مثل ركوب الأمواج والتزلج على الماء- على حد سواء"، مرشحًا ساحل الجونة (شمال الغردقة) كأحد أفضل السواحل في العالم التي تتميز بدفء مياهها، فضلًا عن أنها لا تبعد سوى أربع ساعات فقط بالطائرة عن العواصم الأوروبية.

وتابع الموقع، مشيدًا بجمال منتجع الجونة: "الغطس هنا يشبه الاستمتاع بحمام مريح في مياه فيروزية، حيث يشير خبراء الصحة إلى أن مستويات الملح المرتفعة في البحر لها فوائد صحية، مثل تعزيز الدورة الدموية وتقليل التهابات الجلد".

ولفت الموقع إلى أن مياه الجونة تعد موطن لأكثر من 1200 نوع من الأسماك، بما في ذلك 44 نوعًا من أسماك القرش، موضحا أن هذا التنوع البيولوجي المزدهر بالفعل يرجع إلى النظام البيئي للشعاب المرجانية للبحر، والذي يمتد لمسافة 1.995 كيلومترًا على طول الساحل.

وذكر الموقع أن مياه الجونة تتميز أيضًا بأنها مكان مثالي لممارسة الرياضات المائية مثل ركوب الأمواج والتزلج على الماء.

واستكمل: "البحيرات الضحلة والرياح البرية في الجونة تعطيك ظروفًا مثالية للتزلج الشراعي، في أي وقت من اليوم، يمكنك أن تتوقع رؤية العديد من راكبي الطائرات الورقية على الماء".

وأشار إلى أن كل عام يصل محبو رياضة ركوب الأمواج من مختلف أنحاء العالم إلى الجونة للمشاركة في مهرجان الرياضات المائية "كايت مانيا"، حيث يمكن مشاهدة بعض أفضل راكبي الأمواج في العالم يحصلون على بعض الهواء ويتنافسون على الأمواج.