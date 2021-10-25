الكرتونية ب45 جنيه.. استقرار أسعار البيض اليوم الاثنين فى الأسواق

شهدت أسعار البيض، استقرارًا في الأسواق، اليوم الاثنين ، حيث سجل سعر الكرتونة 45 جنيها في المزرعة، والسعر للمستهلك تتراوح بين 49-50 جنيهًا.

أسعار البيض اليوم

وسجلت أسعار البيض البلدى في المزرعة 52 جنيهًا، ويتراوح السعر للمستهلك بين 55-57 جنيهًا.

وسعر كرتونة البيض الأحمر 48 جنيهًا في المزرعة، ويصل للمستهلك ما بين51-54 جنيهًا للكرتونة.

وكان قد قال الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن ارتفاع أسعار الدواجن والبيض نتيجة خروج مربين من الصناعة بسبب الخسائر التي تعرض لها وارتفاع أسعار الأعلاف.

سبب ارتفاع أسعار البيض

وأشار إلى أن أسعار البيض والدواجن تتعرض دائما لموجات ارتفاع في المواسم، ومع دخول المدارس وتكالب المواطنين على شراء البيض وتخزينه، وكذلك شراء الدواجن وتخزينها في الثلاجات بكميات كبيرة.

وقال سليمان في تصريحات لـ الدستور إن الواردات من جدون الدواجن والدواجن البياض لم تقل بل ارتفعت بنسبة 7% من أجل زيادة إنتاج البيض، كما تم عقد بروتوكول مع البنك الزراعي والبنك الاهلي والاتحاد العام لمنتجي الدواجن لتوفير الدعم اللوجيستي والفني والمالية لمربي الدواجن لرفع كفاءة عنابر الدواجن من نظام التربية المفتوح إلى النظام المغلق لزيادة الإنتاج وتقليل مصروفات التشغيل كما تم إدراج مشروعات الثروة الحيوانية ضمن مبادرة البنك المركزي للحصول على قروض للثروة الحيوانية كما تم تبسيط إجراءات تراخيص مزارع الدواجن لرفع كفاءة العنابر بالتالي زيادة الإنتاج.

وقف تصدير البيض للخارج

وأضاف سليمان " أنه تم وقف تصدير البيض للخارج لتوفير الاحتياجات وعمل توازن في السوق وضبط الأسعار بالأسواق وبدأت الأسعار في الانخفاض.