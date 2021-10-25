ضبط 5 أشخاص بحوزتهم 15 صقرًا نادرًا في البحر الأحمر

ضبطت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة رأس غارب بالبحر الأحمر، عددًا من الصقور النادرة، التي تم صيدها بشكل غير قانوني، في حملة مكبرة على محطات صيد الصقور، والحيوانات البرية، بسلاسل جبال البحر الأحمر، في منطقتي الزعفرانة ورأس غارب في توقيت هجرتها إلى دول إفريقيا.

وأسفرت الحملة عن إزالة عدد من محطات لصيد الصقور، في المنطقة التي تقع بين جبال منطقة رأس غارب، والزعفرانة شمالي البحرالأحمر، كما تم ضبط 15 من الصقور النادرة من مختلف الأنواع، وضبط 5 متهمين.

كانت تلقت أجهزة الأمن بالبحر الأحمر إخطارات تفيد بانتشار محطات الصيد والصيادين المخالفين للحيوانات البرية، والصقور المحرم صيدها، في موسم الهجرة بسلاسل جبال البحر الأحمر.

وتم تحرير المحاضر اللازمة لمخالفتها قانون البيئة رقم ٤ لسنة 1994 والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009، ومصادرة أدوات الصيد المضبوطة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.