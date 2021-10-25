الإثنين 25 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

باللون الكشمير.. أفكار ديكورات رومانسية لغرف النوم

اللون الكشمير
اللون الكشمير

يعتبر اللون الكشمير من أشهر الألوان التي تشع بهجة،فكل درجاته مريحة للنظر، وتعطي إحساسا رومانسيًا في كل الأحيان، ويعتبر ايضا اللون الكشمير من الألوان الدافئة التي  تكون مناسبة بشكل كبير في موضة شتاء 2021.

ونرصد في السطور التالية وفقا لموقع "digsdigs"، مجموعة من الديكورات الحديثة لغرف النوم باللون الكشمير موضة 2021.

غرفة نوم في العلية بجدار من اللون البنفسجي ، وأسرّة خضراء وصدأ ومصباح عصا تبدو مهدئة ومهدئة للغاية

غرفة نوم بجدار من اللون الكشمير، وأسرّة خضراء ومصباح بكشل عمودي، وديكور هادئ.

غرفة نوم ترحيبية ومتجددة الهواء بجدار بلكنة بنفسجية وسرير خشبي وأثاث خشبي ومصباح معلق من الروطان

غرفة نوم متجددة الهواء بجدار من درجات لون الكشمير، وسرير خشبي، وأثاث خشبي ومصباح معلق من الروطان.

غرفة نوم محايدة من wabi-sabi مزينة بفرش أبيض وبنفسجي ، ومصباح معلق من الخيزران وأثاث خشبي

غرفة نوم مزينة بفرش أبيض ولون الكشمير، ومصباح معلق من الخيزران وأثاث خشبي.

 

غرفة نوم باللون البنفسجي مع سرير بنفسجي ، وفراش بنفسجي وأخضر ، وستارة وردية وزهرية ، ولمسات ذهبية للأناقة

غرفة نوم باللون البنفسجي مع سرير كشمير، وفراش بنفسجي وأخضر، وستارة وردية وزهرية ، ولمسات ذهبية للأناقة.

غرفة نوم صغيرة وجميلة بلمسة من البنفسجي وجميع الألوان المحايدة حولها ، ولمسات ذهبية وأغطية فراش محايدة ووردية

غرفة نوم صغيرة وجميلة بلمسة من الكشمير، وجميع الألوان الهادئة حولها ، ولمسات ذهبية وأغطية فراش محايدة ووردية.

غرفة نوم اسكندنافية مع جدار بلكنة بنفسجية وسرير كريمي وكرسي وطاولة وشمعدانات وبعض المساحات الخضراء المحفوظة بوعاء

غرفة نوم بديكور اسكندنافي مع جدارمن درجات الكشمير، وسرير كريمي وكرسي وطاولة وشمعدانات، وبعض المساحات الخضراء.

غرفة نوم باريسية راقية بجدران بنفسجية وسرير وكرسي راقي ومدفأة غير عاملة ومرآة مستديرة بالإضافة إلى مصباح منسوج

غرفة نوم باريسية راقية بجدران من الكشمير، وسرير وكرسي راقي و، مدفأة غير عاملة ومرآة مستديرة بالإضافة إلى مصباح منسوج.

غرفة نوم اسكندنافية جميلة بجدران من البنفسجي ، وسرير مريح وخزانة طعام محايدة ، وطاولات جانبية غير متطابقة وأعمال فنية رائعة

غرفة نوم عصرية بجدران من الكشمير ، وسرير مريح و طاولة طعام صغيرة، وطاولات جانبية غير متطابقة وأعمال فنية رائعة

غرفة نوم بنفسجية جميلة مع سرير أسود مزور ، وفراش محايد وباستيل ، وكرسي ، وشمعدان ، وعمل فني رائع

غرفة نوم بلون من درجات الكشمير مع سرير أسود مزور، وفراش محايد وباستيل ، وكرسي ، وشمعدان ، وعمل فني رائع.

غرفة نوم بنفسجي مزاجية مع سرير منجد بني داكن ، وأغطية فراش باللون الوردي ، والخوخي ، والأزرق ، ولمسات من الذهب ، وعمل فني زهري

غرفة نوم كشمير مزاجية مع سرير منجد بني داكن ، وأغطية فراش باللون  الورد  والخوخ، والأزرق ، ولمسات من الذهب ، وعمل فني زهري.

غرفة نوم اسكندنافية بنفسجية مع سرير أسود وأسرّة باللونين الأبيض والأسود وستائر محايدة ومصابيح بيضاء

غرفة نوم بجدران بلون من درجات الكشمير، مع سرير أسود وأسرّة باللونين الأبيض والأسود وستائر ومصابيح بيضاء.

غرفة نوم بنفسجية مع أثاث بسيط ، وفراش متعدد الطبقات ، وعمل فني ، ومصباح من خشب الروطان ، وبعض الأزهار مهدئة للغاية

غرفة نوم كشمير مع أثاث بسيط ، وفراش متعدد الطبقات ، وعمل فني ، ومصباح من خشب الروطان ، وبعض الأزهار.

غرفة نوم بنفسجية مع فراش وردي ومصابيح غير متطابقة وظلال أرجوانية ومصباح معلق جذاب

غرفة نوم كشمير مع فراش وردي، ومصابيح غير متطابقة وظلال أرجوانية ومصباح معلق جذاب

غرفة نوم بنفسجية مع أثاث محايد وبطانية وردية وأسرة محايدة وأعمال فنية جريئة

غرفة نوم كشمير مع أثاث محايد وبطانية وردية وأسرة محايدة وأعمال فنية.

غرفة نوم بنفسجية مع أثاث حديث من منتصف القرن وستائر بنفسجية وأسرّة بورجوندي ومصباح ورقي

غرفة نوم كشمير مع أثاث حديث من منتصف القرن، وستائر بنفسجية وأسرّة بورجوندي ومصباح ورقي.

غرفة نوم بنفسجية بجدران بنفسجية وسرير مع بياضات أسرّة من اللافندر وستائر لافندر ومصابيح طاولة سوداء

غرفة نوم كشمير بجدران بنفسجية، وسرير مع بياضات أسرّة من اللافندر، وستائر لافندر ومصابيح طاولة سوداء.

غرفة نوم بنفسجية بحافة ذهبية ومصباح دائري مضاء وفراش وردي ولافندر أنيق للغاية

غرفة نوم كشمير بحافة ذهبية،ومصباح دائري مضاء، وفراش وردي، ولافندر أنيق للغاية

غرفة نوم بنفسجية مع سرير أبيض ومنضدة سوداء أنيقة وفراش أنيق بالإضافة إلى لمسات ذهبية

غرفة نوم كشمير مع سرير أبيض، ومنضدة سوداء أنيقة وفراش أنيق ، بالإضافة إلى لمسات ذهبية.

غرفة نوم بنفسجية مع سرير أبيض مع فراش بوهو محايد وصناديق مكدسة وشمعدانات خشبية وعمل فني مميز

غرفة نوم كشمير مع سرير أبيض مع فراش بوهو محايد، وصناديق مكدسة وشمعدانات خشبية وعمل فني مميز

غرفة نوم بنفسجي مع جدار أزرق مخضر مميز ، وفراش أزرق مخضر وزهري ، وأثاث زهري وبنفسجي وإكليل من الزهور

غرفة نوم كشمير مع جدار أزرق مخضر مميز ، وفراش أزرق مخضر وزهري ، وأثاث زهري وبنفسجي وإكليل من الزهور.

يعتبر الللون الكشمير أشهر الالوان التي تشع بهجة درجاته مريحة للنظر أحساسا رومناسا الالون الدافئة وضة شتاء 2021

رئيس التحرير

وائل لطفي

بيوت السويس

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