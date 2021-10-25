باللون الكشمير.. أفكار ديكورات رومانسية لغرف النوم

يعتبر اللون الكشمير من أشهر الألوان التي تشع بهجة،فكل درجاته مريحة للنظر، وتعطي إحساسا رومانسيًا في كل الأحيان، ويعتبر ايضا اللون الكشمير من الألوان الدافئة التي تكون مناسبة بشكل كبير في موضة شتاء 2021.

ونرصد في السطور التالية وفقا لموقع "digsdigs"، مجموعة من الديكورات الحديثة لغرف النوم باللون الكشمير موضة 2021.

غرفة نوم بجدار من اللون الكشمير، وأسرّة خضراء ومصباح بكشل عمودي، وديكور هادئ.

غرفة نوم متجددة الهواء بجدار من درجات لون الكشمير، وسرير خشبي، وأثاث خشبي ومصباح معلق من الروطان.

غرفة نوم مزينة بفرش أبيض ولون الكشمير، ومصباح معلق من الخيزران وأثاث خشبي.

غرفة نوم باللون البنفسجي مع سرير كشمير، وفراش بنفسجي وأخضر، وستارة وردية وزهرية ، ولمسات ذهبية للأناقة.

غرفة نوم صغيرة وجميلة بلمسة من الكشمير، وجميع الألوان الهادئة حولها ، ولمسات ذهبية وأغطية فراش محايدة ووردية.

غرفة نوم بديكور اسكندنافي مع جدارمن درجات الكشمير، وسرير كريمي وكرسي وطاولة وشمعدانات، وبعض المساحات الخضراء.

غرفة نوم باريسية راقية بجدران من الكشمير، وسرير وكرسي راقي و، مدفأة غير عاملة ومرآة مستديرة بالإضافة إلى مصباح منسوج.

غرفة نوم عصرية بجدران من الكشمير ، وسرير مريح و طاولة طعام صغيرة، وطاولات جانبية غير متطابقة وأعمال فنية رائعة

غرفة نوم بلون من درجات الكشمير مع سرير أسود مزور، وفراش محايد وباستيل ، وكرسي ، وشمعدان ، وعمل فني رائع.

غرفة نوم كشمير مزاجية مع سرير منجد بني داكن ، وأغطية فراش باللون الورد والخوخ، والأزرق ، ولمسات من الذهب ، وعمل فني زهري.

غرفة نوم بجدران بلون من درجات الكشمير، مع سرير أسود وأسرّة باللونين الأبيض والأسود وستائر ومصابيح بيضاء.

غرفة نوم كشمير مع أثاث بسيط ، وفراش متعدد الطبقات ، وعمل فني ، ومصباح من خشب الروطان ، وبعض الأزهار.

غرفة نوم كشمير مع فراش وردي، ومصابيح غير متطابقة وظلال أرجوانية ومصباح معلق جذاب

غرفة نوم كشمير مع أثاث محايد وبطانية وردية وأسرة محايدة وأعمال فنية.

غرفة نوم كشمير مع أثاث حديث من منتصف القرن، وستائر بنفسجية وأسرّة بورجوندي ومصباح ورقي.

غرفة نوم كشمير بجدران بنفسجية، وسرير مع بياضات أسرّة من اللافندر، وستائر لافندر ومصابيح طاولة سوداء.

غرفة نوم كشمير بحافة ذهبية،ومصباح دائري مضاء، وفراش وردي، ولافندر أنيق للغاية

غرفة نوم كشمير مع سرير أبيض، ومنضدة سوداء أنيقة وفراش أنيق ، بالإضافة إلى لمسات ذهبية.

غرفة نوم كشمير مع سرير أبيض مع فراش بوهو محايد، وصناديق مكدسة وشمعدانات خشبية وعمل فني مميز

غرفة نوم كشمير مع جدار أزرق مخضر مميز ، وفراش أزرق مخضر وزهري ، وأثاث زهري وبنفسجي وإكليل من الزهور.