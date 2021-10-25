قائمة أسعار اللحوم في الأسواق اليوم الاثنين 25 أكتوبر

شهدت أسعار اللحوم اليوم الاثنين استقرارًا فى الأسواق، وسجلت أسعار اللحوم الكندوز بين 140-165 جنيهًا للكيلو، وعرق التربيانكو تتراوح بين 140-160 جنيهًا للكيلو، وتراوحت أسعار القلب تتراوح بين 140 -160 جنيهًا، أسعار السجق البلدي بين 120-140 جنيهًا، كباب الحلة 140-160 جنيهًا للكيلو، وأسعار الكبدة الكندوز بين 130-160 جنيهًا.

أسعار اللحوم اليوم الاثنين

واستقرت أسعار الاستيك والبفتيك 130-160 جنيهًا للكيلو، وسجلت أسعار الموزة الكندوز 140-160جنيهًا للكيلو، وتراوحت أسعار اللحوم المفرومة الكندوز بجميع دراجاتها بين 120-140 جنيهًا للكيلو.

وترواحت أسعار اللحوم الضأن بين 150-170 جنيهًا، والكبدة الضأن 140-170 جنيهًا، وسجل سعر اللحوم الجملي بين 100-120 جنيهًا للكيلو.

تكثيف الحملات على محلات بيع اللحوم

وكانت قد كثفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية الحملات الإشرافية على محلات عرض وبيع وتداول اللحوم وكذلك ثلاجات حفظ اللحوم وضبط المخالفات وتنفيذ القوانين والقرارات المنظمة لعمليات تداول اللحوم والدواجن والأسماك ومنتجاتهم والالتزام بالمواصفات القياسية المصرية لهذه المنتجات وذلك للتأكد من وصولها الى المستهلك بصورة صحية وآمنة من خلال عمل إدارات التفتيش على اللحوم بالهيئة.

وكشفت التقارير الواردة من مديريات الطب البيطري إلى الهيئة أن هذه الحملات التى قامت بها إدارة التفتيش على اللحوم بالمديريات بعد اصدار التعليمات بتشديد الرقابة على أسواق ومحلات بيع اللحوم والدواجن، تمكنت من ضبط كمية من اللحوم والدواجن المخالفة بلغت كميتها 3029 كيلو جرام لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي او للذبح خارج المجازر ومجهولة المصدر , وقد بلغت اجمالى عدد المحاضر المحررة من قبل أطباء التفتيش على اللحوم 9 محاضر في، كما قامت إدارة المجازر بالمديريات بعمل برنامج مكثف للمرور الدوري على جميع مجازر الحيوانات والدواجن فى المحافظة لضمان سلامة اللحوم والدواجن المنتجة بهذه المجازر والحد من ظاهرة الذبح خارج المجازر المعتمدة والتى تخضع للإشراف البيطري الكامل.