«إدارة المياه العذبة وتنمية المزارع السمكية».. فعاليات اليوم الثاني لأسبوع القاهرة

تعقد فعاليات اليوم الثاني لأسبوع القاهرة الرابع للمياه، الإثنين، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بعنوان "المياه والسكان والتغيرات العالمية: التحديات والفرص"، وحتى 28 أكتوبر الجاري.

ويشهد اليوم الإثنين، عقد جلستين فنيتين في اليوم الثاني تحت عنوان "التطورات الحديثة في إدارة الموارد المائية"، وكذلك إدارة الفيضانات والسيول كمصدر غير تقليدي للمياه العذبة، كما سيتم عرض بحث عن الاستخدام الفعال لمياه الصرف من المزارع السمكية في تحسين جودة المحاصيل وزيادة إنتاجية المياه في أنظمة الاستزراع المائي المتكاملة.

كما سيتم أيضا عرض بحث عن استخدامات الذكاء الاصطناعي في الحفاظ على المياه، بالإضافة إلى مناقشة حوالي 40 بحث من خلال اللجنة العلمية للأسبوع والتي تتضمن عددا من العلماء والخبراء في مجالات المياه والبيئة والتغيرات المناخية، للعرض ضمن الفعاليات.

كما يزور الدكتور عبدالعزيز الشيباني، نائب وزير المياه والبيئة والزراعة بالمملكة العربية السعودية، والوفد المرافق له للمركز القومي لبحوث المياه التابع للمياه صباح اليوم، خاصة فى ضوء أهمية دور المركز في إثراء المجالات البحثية المتعلقة بالمياه وتعظيم العائد من وحدة المياه.



وأشاد الدكتور الشيباني، خلال لقاء وزير الموارد المائية والرى، بمجهودات وزارة الموارد المائية والري المصرية في مشروعات تأهيل الترع والرى الحديث وإعادة استخدام المياه.

وكذلك تقام مسابقات مشروع التخرج، والثلاث دقائق، ومدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا تحت رعاية بنك الاستثمار الأوروبي.

