الإثنين 25 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

أب يضرب طفلته بآله حادة.. والأم تحرر محضر بالواقعة

الطفلة
الطفلة

حررت أم طفلة رضيعة تعدى عليها والدها بالضرب بآلة حادة وأصابها إصابة بالغة، والمقيمة بمدينة شبين الكوم التابعة لمحافظة المنوفية، بلاغًا على خط نجدة الطفل حمل 32258، لإثبات اعتداء الأب على ابنته بآلة حادة وإحداث إصابة بها كادت تودي بحياتها، وجار التحقيق في الواقعة والتحري من صحة رواية الأم، كما تم وضع الطفلة تحت رعاية الطاقم الطبي بمستشفى شبين الكوم الجامعي لاستكمال الإجراءات الطبية.

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الطفلة

واستقبلت مستشفى جامعة المنوفية، طفلة رضيعة، مصابة بجرح في الرأس نتيجة إصابتها بآله حادة، وتم عمل الإسعافات وإجراء خياطة للجرح، واحتجاز الطفلة داخل المستشفى للاطمئنان على حالتها الصحية، وإبلاغ قسم شرطة شبين الكوم لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة بعد اتهام الأم لزوجها بالتسبب في الحادث

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الطفلة

وأفاد مصدر بأن الأم حررت محضرًا في قسم شرطة شبين الكوم، حمل رقم جنح بندر شبين الكوم 13692، واتهمت فيه زوجها، بالتسبب في إصابة ابنته الرضيعة والتي تبلغ من العمر 9 أشهر، وعلى الفور تم استكمال الإجراءات القانونية، وجارٍ ضبط المتهم في القضية لسؤاله عما بدر منه، وعن أقوال زوجته، وجار إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. 

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الطفلة

الطفلة
الطفلة
محافظة المنوفية شرطة تحقيق قسم شرطة زوجة تحقيقات اعتداء النيابة العامة نجدة الطفل الواقعة المستشفى

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