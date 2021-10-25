الإثنين 25 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

مجلس كنائس مصر يطلق أولى مؤتمراته اليوم حتى 27 أكتوبر

مجلس كنائس الشرق
مجلس كنائس الشرق الأوسط

تنظم  لجنة الرعايا والكهنة التابعة لمجلس كنائس مصر أول مؤتمر لها منذ جائحة كورونا  اليوم الإثنين 25 أكتوبر لـ 27 أكتوبر فى وادى النطرون بعنوان "كلمة الله وقضايا معاصرة".

ومن المقرر أن يشارك في هذا  المؤتمر 100 عضو ممثلين عن الكنائس المختلفة، ويناقش موضوعات الانتحار، لماذا يلجأ الناس للانتحار، والدور التوعوي الكهنة والقساوسة، كيفية مواجهة هذا الملف، والملف الثانى عن الإلحاد الذي ينكر وجود الله وكيفية التعامل معه وكيفية توجيهه والملف الثالث كيفية تطبيق كلمة الله فى الواقع العملى واتجاه الله فى الحب واتجاه البشر فى الحياة وكيفية تطبيق ذلك، ويحضر الجلسة الافتتاحية الأمين العام والأمناء المشاركون.

ومن جهته ينظم مجلس كنائس الشرق الأوسط في  يناير المقبل، أسبوع الصلاة من أجل الوحدة المسيحية، والذي من المقرر أن تستمر فعالياته حتى 25 يناير 2022.

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