الإثنين 25 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إسقاط أكبر مصانع تزوير أختام النسر بالدقهلية

تزوير أختام
تزوير أختام

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من إسقاط واحد من أكبر مصانع تزوير أختام النسر الرسمية في الدقهلية في واحدة من أقوى ضربات وزارة الداخلية ضد مافيا تزوير الأختام والمستندات الرسمية.

ونجحت أجهزة مكافحة جرائم الأموال العامة بمباحث الدقهلية من ضبط أكبر مصنع بمركز أجا لتزوير أختام النسر الرسمية للهيئات الرسمية، والوزارات.

وضبطت أجهزة وزارة الداخلية 95 ختما رسميا للجمهورية "ختم النسر" لتزوير أوراق وقرارات توظيف وتعيين، ونقل، وقرارات رسمية.

وتلقى قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بوزارة الداخلية، معلومات تفيد بحصول أحد المتهمين على موافقات رسمية ممهورة بختم النسر وتبين أنها مزيفة بعد ذلك.

وتم تشكيل فريق بحث من أجهزة الوزارة المختلفة، حيث تم تتبع الموافقات والأختام حتى نجحت فرق البحث في القبض على 4 متهمين في القضية.

وشرحت التحريات قيام المتهمين بإنشاء ورشة بمركز أجا التابع لمحافظة الدقهلية، تخصصت في صناعة أختام النسر لجهات عدة والتي استخدمتها تشكيلات عصابية في تزييف أوراق رسمية والنصب على المواطنين والحصول منهم على مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات ومواجهة المتهمين اعترفو بارتكاب نشاطهم الإجرامي.

رئيس التحرير

وائل لطفي

بيوت السويس

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