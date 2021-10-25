الإثنين 25 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تنظيم «داعش» يعلن مسؤوليته عن هجوم بعبوة ناسفة فى أوغندا

داعش
داعش

أعلن تنظيم "داعش" الأرهابي في بيان نشره على قناة تابعه له على تطبيق تليجرام في وقت متأخر من اليوم الأحد مسؤوليته عن هجوم بعبوة ناسفة في العاصمة الأوغندية كمبالا مساء السبت.
 

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" الفرنسية، قال التنظيم في بيانه، إن مجموعة تابعة له فجرت العبوة الناسفة في حانة كان يجتمع بها "عناصر وجواسيس للحكومة الأوغندية الصليبية" في كمبالا.
 

وقالت الشرطة الأوغندية إن العبوة الناسفة، التي أسفر انفجارها عن مقتل شخص واحد على الأقل في مطعم على مشارف العاصمة، كانت محشوة بمسامير وقطع معدن.

 

وعلى صعيد آخر، أعلنت الاستخبارات العسكرية العراقية مقتل ما يسمى "فتى تنظيم داعش" في الرطبة بالأنبار.

 

وذكر بيان لمديرية الاستخبارات، وفقًا لوكالة الأنباء الوطنية العراقية، أنه بعد الاشتباك مع مجموعة إرهابية حاولت الاقتراب لنقطة أمنية الليلة الماضية في قرية الدراعمة بقضاء الرطبة بالأنبار، تم التأكد من مقتل أحد أبرز عناصرها الملقب بـ (فتى التنظيم) المعروف بالشيخ أسامة المولى المساعد الأمني للإرهابي شاكر محمود عبود هراط (النجدي).

 

من جهة أخرى، ألقت الاستخبارات العسكرية العراقية القبض على "عائلة داعشية" غربي نينوى، أثناء تجاوزها الحدود مع سوريا.

 

وأوضح بيان لمديرية الاستخبارات أن العملية تمت في كمين محكم في قرية النعيم التابعة لناحية ربيعة، استنادًا إلى معلومات استخبارية دقيقة، التي أكدت وجود تحرك لعدة أشخاص قرب الحدود مع سوريا، مضيفًا أنه تبين أنهم أفراد عائلة عراقية من ذوي عناصر داعش، مكونة من 7 أشخاص، نساء وأطفال ورجل واحد.

 

من جانب آخر، ضبطت قوات شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة 15، بالتعاون مع قوة برية من لواء المشاة 73، مخبأ للعتاد في محيط قضاء تلعفر غربي نينوى، يحتوى على 54 قنبلة هاون و3 مقذوفات مدفعية عيار 130 ملم.

داعش هجوم عبوة ناسفة اوغندا مسؤول تنظيم يعلن نظيم داعش تنظيم داعش عبوة ناسفة مسؤوليته

رئيس التحرير

وائل لطفي

بيوت السويس

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