رئيس الوزراء البولندى يتعهد بحماية البلاد من «حرب عالمية ثالثة» مع الاتحاد الأوروبى

تعهد رئيس الوزراء البولندي ماتيوز موراويكي بالدفاع عن موقف بلاده في حال بدأت بروكسل "حربا عالمية ثالثة"، ما قد يحرم بولندا من أموال موعودة.

ونقلت صحيفة "فاينانشيال تايمز" عنه قوله: "ماذا سيحدث إذا شنت المفوضية الأوروبية حربا عالمية ثالثة؟ إذا بدأت حربا عالمية ثالثة، سوف ندافع عن حقوقنا بأي سلاح في حوزتنا".

وتشهد العلاقة بين وارسو وبروكسل توترا في الآونة الأخيرة، حيث حذرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بولندا من أن تحديها لسيادة قانون الاتحاد الأوروبي يشكك في أسس التكتل الذي يضم 27 دولة، ولا يمكن أن يمر دون عقاب.

وكانت المحكمة الدستورية البولندية قضت في وقت سابق بأن أجزاء من قانون الاتحاد الأوروبي لا تتوافق مع الدستور البولندي، ما يقوض الركيزة القانونية التي يقوم عليها الاتحاد ويثير مخاوف من أن بولندا قد تغادر الاتحاد في نهاية المطاف.

وأدى هذا التوتر بالفعل إلى تأجيل بروكسل موافقتها على حزمة تدابير بقيمة 36 مليار يورو لمساعدة الاقتصاد البولندي على التعافي من الجائحة.

وعلى صعيد آخر، ارتفع إجمالي عدد جرعات اللقاح المضاد لفيروس "كورونا" الذي تم منحه للأشخاص في بولندا إلى 38 مليونًا و510 آلاف و829 جرعة حتى الآن، من بينها 66 ألفًا و423 جرعة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة البولندية - حسبما ذكر راديو "بولندا الدولي" - أنه حتى اليوم الجمعة جرى منح أكثر من 20 مليون جرعة أولى من اللقاح، بينما تم تطعيم نحو 19.8 مليون شخص ضد الوباء بالكامل.

وتتضمن الحصيلة الكلية للتطعيمات، لقاحات ذات جرعتين من تطوير شركات تصنيع الدواء "فايزر- بيونتك" الأمريكية والألمانية، و"موديرنا" الأمريكية، و"أسترازينيكا" البريطانية، وكذلك الجرعة الواحدة من لقاح "جونسون آند جونسون" الأمريكي.

وكانت بولندا قد أعلنت في وقت سابق اليوم تسجيل 5 آلاف و706 إصابات جديدة بالفيروس التاجي؛ ليرتفع إجمالي الإصابات بـ"كورونا" في البلاد خلال الجائحة إلى مليونين و961 ألفًا و923 حالة، فضلا عن تسجيل 59 حالة وفاة جديدة ناجمة عن الإصابة بالفيروس؛ ليصل إجمالي حالات الوفاة إلى 76 ألفًا و359 حالة.