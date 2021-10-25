دراسة: لقاح «سبوتنيك V» آمن لمن يودون الإنجاب

أكد مدير مركز "غاماليا" الروسي لعلم الأوبئة والأحياء الدقيقة ألكسندر جينتسبرج أن لقاح "سبوتنيك V" المضاد لفيروس كورونا آمن لوظيفة الإنجاب، في حين أن للفيروس تأثيرا سلبيا عليها.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" الروسية ، قال: "فيما يتعلق بالسلامة الإنجابية، فقد أجريت دراسات كبيرة، ليس فقط دراساتنا، ولكن في المقام الأول تلك التي أجراها مركز (كولاكوفVI ) لأمراض النساء والتوليد، والتي أكدت بوضوح عن أن اللقاح آمن".

وأضاف: "من يأمل في أن يكون آمنا عن طريق الإصابة بالمرض فإنه يفعل ذلك بشكل سيء للغاية، لأن عدوى كوفيد لها تأثير كبير جدا على تكوين الحيوانات المنوية وحركتها، مما يؤثر على الإخصاب والحمل".

ونصح العالم الروسي الذين يفكرون في الإنجاب بتلقي اللقاح.

من جهتها، أشارت الأخصائية في وزارة الصحة الروسية للصحة الإنجابية للمرأة ناتاليا دولغوشينا، إلى أن "إمكانية الحمل بما في ذلك بمساعدة الإخصاب في المختبر تقل عند النساء في سن الإنجاب المتأخر ممن أصبن بكورونا".

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020