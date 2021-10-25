الإثنين 25 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تونس.. الاستماع لإفادة المرأة المتسببة بحادثة المطار

المرأة المتسببة بحادثة
المرأة المتسببة بحادثة المطار

أفادت إذاعة "موزاييك" التونسية بأن قاضي التحقيق الأول بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس استمع يوم السبت إلى شهادة المرأة التي كانت سببا في حادثة اقتحام مطار تونس قرطاج.

وكان قاضي التحقيق العسكري وجه استدعاء إلى المرأة التي منعت من السفر إلى تركيا عبر مطار تونس قرطاج وذلك لسماعها كشاهدة على سبيل الاسترشاد.

وأضافت "موزاييك" أن السيدة لم تحضر أمام قاضي التحقيق رغم تسلمها استدعاء وفق القانون، مؤكدة أنه قد تم إصدار بطاقة جلب قضائية في حقها.

وأشارت إلى أن أعوان الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية قامت بتنفيذ بطاقة الجلب القضائية وتقديم المرأة لدى قاضي التحقيق العسكري الذي تولى سماع شهادتها حول جملة من تفاصيل وملابسات حادثة "اقتحام المطار".

وكانت وسائل إعلام تونسية قد ذكرت أن قاضي التحقيق الأول بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس أصدر بطاقة إيداع بالسجن في حق النائب المجمدة عضويته سيف مخلوف في حادثة اقتحام مطار قرطاج.

وصدرت في حق مخلوف بطاقة جلب من قبل القضاء العسكري منذ 2 سبتمبر في قضية شجار مع أمنيين في المطار في مارس الفائت.

ويتهم مخلوف ونائبان آخران من حزبه بشتم رجال الأمن في المطار حين تم منع امرأة من السفر.

و علي صعيد آخر ، قالت وزارة الصحة التونسية، إنه تم تطعيم 30 ألفًا و678 شخصًا باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة الماضية من بينهم 18 ألفًا و158 شخصًا تلقوا الجرعة الثانية.
وأوضحت الوزارة - في بيان - أن 4 ملايين و342 ألفًا و563 مواطنًا قد استكملوا التلقيح، فيما بلغ العدد الإجمالي للجرعات التي تم توزيعها 8 ملايين و885 ألفًا و559 جرعة.
ولفتت الوزارة الى أن عدد الأشخاص المسجلين في منظومة "إيفاكس" المخصصة للحصول على اللقاح بلغ 6 ملايين و608 آلاف و799 شخصًا حتى الآن.
جدير بالذكر أن الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

بيوت السويس

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