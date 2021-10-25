بريطانيا تدفع بـ8.1 مليار دولار لزيادة الخدمات الصحية

تخطط بريطانيا لطرح حزمة مساعدات بأكثر من 8 مليارات دولار لرفع طاقة الخدمات الصحية في البلاد.

وقالت وزارة المالية البريطانية، إن الميزانية التي من المقرر أن يعلنها الوزير ريشي سوناك هذا الأسبوع ستشمل إنفاقًا إضافيًا بقيمة 5.9 مليار جنيه إسترليني (8.1 مليار دولار) لصالح الخدمات الصحية على مدى السنوات القليلة المقبلة من أجل تقليص قوائم الانتظار.

وأضافت الوزارة أن المبلغ يأتي علاوة على حزمة بثمانية مليارات جنيه إسترليني تم الإعلان عنها في سبتمبر في مواجهة قوائم الانتظار التي تسببت فيها جائحة "كوفيد-19".

وتضم الحزمة 2.3 مليار جنيه لخدمات الاختبار و2.1 مليار جنيه لتحسين التكنولوجيا التي تدعم الخدمة الصحية، و1.5 مليار جنيه لزيادة عدد الأسرّة.

وكانت الحكومة، قد أعلنت يوم السبت، أن الميزانية ستشمل 5 مليارات جنيه لتمويل الأبحاث الصحية وثلاثة مليارات للتعليم.

وعلى صعيد آخر، أعلنت الحكومة البريطانية، عن تسجيل 39 ألفًا و962 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 8 ملايين و773 ألفًا و674 حالة.

وأوضحت الحكومة- حسبما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، أنه تم تسجيل 72 حالة وفاة جديدة ناجمة عن الإصابة بالفيروس خلال الفترة ذاتها، ليرتفع إجمالي الوفيات منذ بداية الجائحة إلى 139 ألفًا و533 حالة.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.