الإثنين 25 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«الصحة العالمية» تدعو الدول الغنية إلى التراجع عن تكديس لقاحات كورونا

الصحة العالمية
الصحة العالمية

دعت منظمة الصحة العالمية الدول الأكثر غنى إلى التراجع عن تكديس اللقاحات المضادة لفيروس كورونا من أجل صالح الدول الأكثر احتياجا.
 

وحسبما أفادت وكالة أنباء “فرانس برس” الفرنسية، قال رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، في قمة الصحة العالمية ببرلين: "ستنتهي الجائحة عندما يقرر العالم القضاء عليها".
 

وتابع أنه بعد ما يقرب من 50 ألف حالة وفاة أسبوعيا، فإن الجائحة لم تنته بعد.
 

وأعاد تيدروس الإشارة إلى هدف منظمة الصحة العالمية المتمثل في تطعيم 40 % على الأقل من السكان في كل بلد بحلول نهاية العام.
 

وشدد تيدروس على أنه "يمكن تحقيق هذا الهدف".


وشكر ألمانيا على كرمها، لكنه قال إن هناك حاجة إلى المزيد. وأضاف أن الدول التي حققت بالفعل معدل تطعيم لا يقل عن 40 %- بما في ذلك جميع دول مجموعة العشرين- يجب أن تسمح لبرنامج التطعيم التابع للأمم المتحدة "كوفاكس" أو المبادرة الأفريقية  "إي في إيه تي " بأخذ زمام المبادرة في
توفير اللقاحات.
 

وحذر تيدروس من أنه "لا يمكن لأي دولة القضاء على الجائحة بمعزل عن باقي العالم".
 

ووفقًا لوزير الصحة الألماني ينس شبان، فإن ألمانيا هي ثاني أكبر مانح في إطار التعاون ضد الجائحة "إيه سي تي- إيه"، والذي يشمل أيضا "كوفاكس".
 

وحتى الآن، ساهمت ألمانيا، التي حصل 2ر66 % من سكانها على التطعيم بالكامل، بمبلغ 2.2 مليار يورو (56ر2 مليار دولار)، وبحلول نهاية العام سيجري التبرع بأكثر من 100 مليون جرعة من اللقاح.
 

وبدأت قمة الصحة العالمية في برلين يوم الأحد وستستمر حتى يوم الثلاثاء، وستتناول الدروس المستفادة من جائحة كورونا، بالإضافة إلى قضايا أخرى.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020

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