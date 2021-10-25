الإثنين 25 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البرازيل: 6204 حالات إصابة بكورونا

البرازيل
البرازيل

أظهرت بيانات أصدرتها وزارة الصحة البرازيلية  تسجيل 187 وفاة جديدة بكوفيد-19 و6204 حالات إصابة جديدة مؤكدة، مقابل 318 وفاة و11716 إصابة أمس.
 

وسجلت البرازيل حتى الآن 605644 وفاة بكوفيد-19، لتكون صاحبة ثاني أعلى عدد وفيات في العالم بعد الولايات المتحدة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020

 

وعلى صعيد آخر، أعرب الرئيسان الكولومبي، إيفان دوك والبرازيلي،  جايير بولسونارو، عن رغبتهما في اتخاذ إجراء لمواجهة تغير المناخ، و حماية الأمازون، في مؤتمر المناخ العالمي "كوب 26".

 

وقال بولسونارو، بعد اجتماع مع دوك في برازيليا: "بالتأكيد، سنصل معًا إلى مدينة جلاسكو ونحن متكاتفان، لمعالجة القضية الأكثر أهمية، التي نهتم بها جميعًا: أمازون الحبيبة والغنية و المرغوبة".
 

وتواجه الأمازون البرازيلية أسوأ عملية إزالة غابات وحرائق منذ سنوات.

 

وبولسونارو متهم بتوفير بيئة تشجع المزارعين بشكل واسع لاستخدام المنطقة لأغراض زراعية، مما يعني حرق مساحات من الغابات.

 

وأكد بولسونارو و نظيره الكولومبي، أمس الثلاثاء، على سيادة الأمازون وجاراتها.

 

و قال بولسونارو إنهما ملتزمان ليس فقط بتحويل الطاقة وتقليص الانبعاثات، لكن أيضًا بتحقيق حيادية الكربون.
 

و من المقرر أن يستمر مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ، في دورته الـ26 "كوب 26"، الذي يعتبر مهمًا لمواجهة الاحتباس الحراري، من 31 أكتوبر الجاري حتى 12 نوفمبر المقبل.
 

و دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، قادة العالم إلى فعل ما هو ضروري لجعل مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي (كوب 26)، والمقرر عقده في نوفمبر القادم، ناجحًا ونقطة تحول حقيقية.

جديدة جديد وفاة البرازيل اصابة كورونا ورونا اصاب حالات إصابة حالات

رئيس التحرير

وائل لطفي

بيوت السويس

الأكثر قراءة

رابط تسجيل لقاح كورونا مصر عبر موقع وزارة الصحة المصرية

رابط حجز موعد تلقي لقاح كورونا مصر عبر موقع وزارة الصحة المصرية

المكسيك: 1666 إصابة جديدة بكورونا

توقيع اتفاق «ممر أخضر» بين إسرائيل والإمارات للاعتراف المتبادل بشهادات تطعيم كورونا

دراسة: عقار أميلوديبين الخافض لضغط الدم المرتفع يساعد فى تقليل خطر النقرس

ارتفاع جديد فى سعر اليورو اليوم لدى البنوك المصرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

خطر يحلق بأجنحة العلم الحديث

سعيد المصرى

حقيقة الصراع مع أغانى المهرجانات والراب

أحمد المريخي

آلام لبنان فى «مَوَجان» شربل داغر

مؤمن المحمدي

القرعة

لواء. محسن الفحام

الشرطة العصرية للجمهورية الجديدة

محمود خليل

«المعدة الشعبية» تنتصر فى صراع «التدين الشعارى»

ماجد حبته

ماذا يحدث فى السودان؟!

حسين دعسة

5 ملايين حصالة فى الولايات المتحدة

صور

فوز الأهلي بسداسية أمام الحرس الوطني النيجيري في دوري الأبطال

مباراة الزمالك وتوسكر الكينى فى دورى أبطال إفريقيا

إطلالات النجوم فى اليوم السابع من مهرجان الجونة السينمائى

محطة تل أبيب

المزيد

الحكومة الإسرائيلية تصادق على الخطة الخمسية الاقتصادية للمجتمع العربى

فلسطين: إصابات بالاختناق جراء قمع الاحتلال مسيرة سلمية فى «الخليل» لدعم الأسرى

مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى وسط حماية من شرطة الاحتلال