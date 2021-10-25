البرازيل: 6204 حالات إصابة بكورونا

أظهرت بيانات أصدرتها وزارة الصحة البرازيلية تسجيل 187 وفاة جديدة بكوفيد-19 و6204 حالات إصابة جديدة مؤكدة، مقابل 318 وفاة و11716 إصابة أمس.



وسجلت البرازيل حتى الآن 605644 وفاة بكوفيد-19، لتكون صاحبة ثاني أعلى عدد وفيات في العالم بعد الولايات المتحدة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020

وعلى صعيد آخر، أعرب الرئيسان الكولومبي، إيفان دوك والبرازيلي، جايير بولسونارو، عن رغبتهما في اتخاذ إجراء لمواجهة تغير المناخ، و حماية الأمازون، في مؤتمر المناخ العالمي "كوب 26".

وقال بولسونارو، بعد اجتماع مع دوك في برازيليا: "بالتأكيد، سنصل معًا إلى مدينة جلاسكو ونحن متكاتفان، لمعالجة القضية الأكثر أهمية، التي نهتم بها جميعًا: أمازون الحبيبة والغنية و المرغوبة".



وتواجه الأمازون البرازيلية أسوأ عملية إزالة غابات وحرائق منذ سنوات.

وبولسونارو متهم بتوفير بيئة تشجع المزارعين بشكل واسع لاستخدام المنطقة لأغراض زراعية، مما يعني حرق مساحات من الغابات.

وأكد بولسونارو و نظيره الكولومبي، أمس الثلاثاء، على سيادة الأمازون وجاراتها.

و قال بولسونارو إنهما ملتزمان ليس فقط بتحويل الطاقة وتقليص الانبعاثات، لكن أيضًا بتحقيق حيادية الكربون.



و من المقرر أن يستمر مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ، في دورته الـ26 "كوب 26"، الذي يعتبر مهمًا لمواجهة الاحتباس الحراري، من 31 أكتوبر الجاري حتى 12 نوفمبر المقبل.



و دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، قادة العالم إلى فعل ما هو ضروري لجعل مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي (كوب 26)، والمقرر عقده في نوفمبر القادم، ناجحًا ونقطة تحول حقيقية.