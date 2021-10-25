صحيفة: طائرات الأجرة ستنقل الركاب بين المدن البريطانية بسعر أوبر

فى غضون 4 سنوات

كشفت صحيفة بريطانية أنه من المقرر أن تنقل "طائرات الأجرة" الركاب من مطار هيثرو إلى مدن في جنوب إنجلترا بسعر سيارة أجرة أوبر في غضون أربع سنوات فقط.



وقالت صحيفة "ميل أونلاين" إن المسافرين سيتم نقلهم من مطار هيثرو عن طريق الطائرة الـ"تاكسي" التي تعمل بالكهرباء إلى منطقة "كناري وارف" في لندن في غضون 13 دقيقة فقط مقابل 50 جنيهًا إسترلينيًا لكل راكب وتبلغ تكلفة رحلة أوبر بالسيارة 46 جنيهًا إسترلينيًا.



وتستغرق سيارة الأجرة الجوية من هيثرو إلى بلدة كامبريدج 28 دقيقة وتبلغ تكلفتها 58 جنيهًا إسترلينيًا، مقارنة بـ 102 جنيه إسترلينيًا لسيارة أجرة مدتها 90 دقيقة أو 52 جنيهًا إسترلينيًا لرحلة قطار مدتها ساعتان، ويتم العمل وفق المشروع الطموح من قبل شركة "فيرتيكال ايروسبيس" من بريستول بالشراكة مع شركة الطيران "فيرجين اتلانتيك".



وقال ستيفن فيتزباتريك، رئيس الشركة إنه يخطط لإحداث ثورة في شبكة النقل في بريطانيا.. وتقدر الشركة أن طائرات الأجرة الجوية تنتج انبعاثات كربونية أقل لكل ميل من سيارات البنزين.



وفيما وصفه فيتزباتريك بأنه "معلم رئيسي" للرحلات الكهربائية، اتفقت الشركة على شراكة مع مطار للمساعدة في إطلاق أولى رحلات التاكسي الجوي بحلول عام 2025.



ويجري مطار هيثرو عملية استكشاف لكيفية إقلاع طائرة بشكل عمودي وكيف تتوافق مع جداول رحلات شركات الطيران وتساعد في تخفيف الازدحام على الطرق المحيطة. وستقوم الطائرات ذات المقاعد الأربعة بنقل الركاب إلى مدن من بينها أكسفورد وبريستول وساوثامبتون.



كما سيتم تشغيل طائرات الأجرة من قبل شركة فيرجن أتلانتيك، التي طلبت ما يصل إلى 150 طائرة تعمل بالبطاريات، وتجري محادثات لإطلاق شبكة من الطائرات الكهربائية تحمل علامة فيرجن من هيثرو ومانشستر ومطار جاتويك. ومن المتوقع أن تحذو حذوها شركات الطيران الأخرى في سعيها لخفض انبعاثات الكربون.

