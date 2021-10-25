الإثنين 25 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

المغرب: تضاعف أعداد المواطنين على مراكز التلقيح بعد تطبيق جواز التطعيم

المغرب
المغرب

أفادت سلطات الصحة المغربية بأن أعداد المواطنيين المقبلين على التلقيح بالجرعات المختلفة، تضاعف خلال الأيام الثلاث الماضية، بعد بدأ التطبيق الفعلي لاعتماد جواز التلقيح للدخول إلى الأماكن العامة، والتنقل بوسائل المواصلات الخاصة والعامة، وكذلك للتنقل بين الجهات في المغرب.


وأعلنت وزارة الصحة المغربية، أن العدد الإجمالي للمغاربة الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد بلغ 236 مليونا و623 ألفا و317 شخصا حتى اليوم، بعد أن تلقى 86 ألفا و42 شخصا الجرعة الأولى خلال الـ 24 ساعة الماضية.


وأوضحت الوزارة تلقي 29 ألفا و719 شخصا الجرعة الثانية من اللقاح خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليبلغ إجمالي متلقي الجرعة الثانية من اللقاح ضد الفيروس 21 مليونا و449 ألفا و332 شخصا، وبلغ متلقي الجرعة الثالثة من اللقاح ضد فيروس كورونا 982 ألفا و640 شخصاـ


يذكر أن المغرب تسلم أكثر من 61.7 مليون جرعة من اللقاحات المختلفة ضد الفيروس.


وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة الصحة المغربية، عن تسجيل 201 إصابة جديدة بفيروس كورونا، نزولًا من 424 أمس مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات في المملكة إلى 944277.

 

كما سجل المغرب ست حالات وفاة جديدة، وهو نفس العدد المسجل أمس، ليصل إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى 14612.

 

وتسبب فيروس كورونا بوفاة ما لا يقل عن 4.9 مليون شخصًا في العالم، منذ أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض في ديسمبر 2019، وتأكدت إصابة 243 مليون شخص على الأقل بالفيروس منذ ظهوره، وتعافت الغالبية العظمى من المصابين رغم أن البعض استمر في الشعور بالأعراض بعد أسابيع أو حتى أشهر.

 

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020. 

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