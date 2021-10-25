أبو مازن يدعو الرئيس الأمريكى لتنفيذ الـ«3 وعود»

دعا الرئيس الفلسطيني، محمود عباس إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى تنفيذ ما وعدت به من إعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس الشرقية، وإعادة فتح ممثلية منظمة التحرير في واشنطن، وكذلك إنهاء الحصار المالي الذي فرضته إدارة دونالد ترامب على السلطة الوطنية الفلسطينية والشعب الفلسطيني.



جاء ذلك خلال ترؤس أبو مازن، اجتماعًا للقيادة الفلسطينية، بمشاركة أعضاء اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والمركزية لحركة "فتح"، والأمناء العامين لفصائل منظمة التحرير الفلسطينية، والشخصيات المستقلة، وقادة الأجهزة الأمنية.



وشدد عباس على ضرورة تنفيذ قرارات الشرعية الدولية المتعلقة بحل الدولتين الذي تنكرت له إسرائيل، ولم يقم المجتمع الدولي بتنفيذه كما جرى ذلك مع قرار التقسيم رقم 181.



وأكد عباس ضرورة تطوير المقاومة الشعبية السلمية وتوسيعها، وتعزيز دور القيادة الوطنية الموحدة وصولا إلى العصيان الوطني الشامل ضد الاحتلال.

وأدانت القيادة الفلسطينية، القرار الإسرائيلي بتصنيف ست مؤسسات أهلية فلسطينية، وتعمل وفق القانون الفلسطيني، ووصفها بانها منظمات إرهابية. وأكدت القيادة دعمها لاستمرار عمل هذه المؤسسات، ورفض القرار الإسرائيلي.

وعلى صعيد آخر، أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، الدكتورة مي الكيلة، تسجيل 10 وفيات و270 إصابة جديدة بفيروس كورونا و1117 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأضافت وزيرة الصحة الفلسطينية، في التقرير اليومي للحالة الوبائية بفلسطين، أن 7 حالات وفاة سُجِلَت في قطاع غزة، و3 حالات في جنين، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأشارت "الكيلة"، إلى وجود 63 مصابًا في غرف العناية المكثفة، فيما يتلقى العلاج في مراكز وأقسام كورونا بمستشفيات الضفة 110 مصابين، من بينهم 11 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.

وفي وقتٍ سابق، أظهر إحصاء لـ"رويترز"، اليوم الأحد، أن أكثر من 243.4 ‬مليون نسمة، أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى خمسة ملايين و175882 حالة.