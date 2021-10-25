نائب رئيس مجلس السيادة السودانى يشدد على أهمية التوافق الوطنى

شدد النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول محمد حمدان دقلو، على أهمية التوافق الوطني باعتباره المخرج الوحيد للأزمة الراهنة بالبلاد.



والتقى النائب الأول لرئيس مجلس السيادة، مع المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الأفريقي جيفري فيلتمان، حيث استعرض اللقاء التطورات التي يشهدها السودان والجهود المبذولة لمعالجتها.



وأكد النائب الأول لرئيس مجلس السيادة، حرصه على عملية الانتقال الديمقراطي وصولا للانتخابات العامة، بجانب ضرورة تنفيذ اتفاقية السلام، والحرص على الوثيقة الدستورية، مشيدا باهتمام الولايات المتحدة الأمريكية بالسودان وجهودها لتجاوز المرحلة الحالية.



من جانبه، أكد المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الأفريقي، دعم بلاده للانتقال الديمقراطي في السودان، ودعا الأطراف للعمل من أجل الخروج من الأزمة.



وأشار إلى أن التباين في الرؤى بين القوى السياسية تسبب في تأخير إنشاء مؤسسات الفترة الانتقالية.

وعلى صعيد آخر، تسلمت وزارة الصحة السودانية، 90 طنا من الأدوية، تُمثل الدفعة الأولى من كمية تُقدر بنحو 300 طن من الأدوية مُقدمة من منظمة الصحة العالمية، فيما تكفلت الإمارات بنقلها جوا.



وتحتوي الشحنة على (أدوية الملاريا، ومضادات حيوية، وعدد من مستلزمات الحماية الشخصية)، فيما يُنتظر أن تصل بقية الكمية يومي الأربعاء والخميس القادمين.



وقالت وكيل وزارة الصحة الاتحادية بالسودان الدكتورة يسرى محمد عثمان - في تصريح صحفي بمطار الخرطوم خلال تسلم الشحنة - إن هذه الكمية تُعد دعما حقيقيا للبلاد خاصة في الوضع الصحي الراهن، وتمثل دعما لأقسام الطوارئ بالمستشفيات والمراكز الصحية.



وأعربت عن الشكر لمنظمة الصحة العالمية لدعمها المتواصل للسودان، ولحكومة الإمارات التي تكفلت بنقل هذه الكميات للبلاد.

من جانبها، قالت ممثلة منظمة الصحة العالمية بالسودان الدكتورة انيتا هينزل مان، إن القيمة الإجمالية للإمدادات تتخطى مليوني دولار، وسيتم توزيعها على الشركاء الصحيين، وفي المرافق الصحية في جميع أنحاء السودان.