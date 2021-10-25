بعد استقرار الدولار.. تعرف على سعر العملات اليوم الإثنين 25 أكتوبر

يبحث عدد عدد كبير من المواطنين عبر المحرك العالمي "جوجل" عن أسعار العملات اليوم الإثنين الموافق ٢٤ من شهر أكتوبر الجاري، وأظهرت التحديثات الأخيرة التي أعلنها البنك الأهلي المصري، استقرارًا طفيفًا في سعر الدولار أمام الجنيه المصري عند سعر 15.64 جنيه للشراء، و15.74جنيه للبيع، كما وصل سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري، عند سعر 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.



وفي هذه السطور، تستعرض «الدستور" سعر العملات اليوم الإثنين.

سعر الدولار اليوم



يشهد سعر الدولار اليوم استقرارًا أمام الجنيه المصري عند سعر 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، حسبما لما أصدرته تحديثات البنك الأهلي المصري.

سعر اليورو الأوروبي اليوم



استقر سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري، حيث بلغ 18.17 للشراء، 18.34 جنيه للعملية البيع .

سعر الجنيه الإسترليني



انخفض سعر صرف الجنيه الإسترليني، اليوم الإثنين، أمام الجنيه المصري لـ 21.48 جنيه للشراء، 21.74 جنيه للبيع، مقابل سعره بختام الخميس 21.49 جنيه للشراء، 21.75 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم



يستقر سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري، مسجلًا 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم



سجل سعر صرف الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه المصري، لـ 49.22 جنيه للشراء، و52.23 جنيه للبيع، وذلك مقابل سعره بختام الخميس الذي وصل إلى 49.24 جنيه للشراء، و52.19 جنيه للبيع، وهذه الأسعار طبقًا للتحديثات الأخيرة البنك الأهلي.

سعر الدرهم الإماراتي



في البنك المركزي المصري يسجل 4.2٦ جنيه للشراء،4.29 جنيه للبيع، بينما يسجل في البنك الأهلي المصري 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفي مصرف أبو ظبي الإسلامي سجل 4.26 جنيه للشراء.