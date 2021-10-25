كاتب سعودى يحذر من الإخوان: يبحثون عن السلطة ونسخة من النازية

قال الكاتب السعودي عبدالله بن بجاد العتيبي، إن جماعة الإخوان المسلمين تهوى السلطة فقط، غير مهتمة بآمال الشعوب.

وأضاف الكاتب السعودي، في مقال له عبر صحفية “الاتحاد” الإماراتية: أن أعضاء الجماعة يحبون السلطة ويبحثون عنها، مؤكدا على أن الطموحات الشخصية في تحصيل «السلطة» والسيطرة على الجماعة والأطماع في «مليارات» الجماعة هي داء «إخواني» قديمٌ، فأفرادها يرضعون الاستماتة في طلب السلطة في محاضن الجماعة ويجعلون ذلك دينًا وإيمانًا وعبادةً ثم تكون استباحة المال أهون ما تمكن استباحته.

وأضاف: أن تاريخ «حسن البنا» وتنظيرات «سيد قطب» وفقه «محمد الغزالي» و«يوسف القرضاوي» وغيرها عشرات الأمثلة كلها تدفع باتجاه أن عناصر الجماعة يجب أن يطغى عليهم حب السلطة والرغبة العارمة في الاستحواذ عليها داخل الجماعة وداخل الدولة وفي كل زمان ومكانٍ.

وتابع: منذ إنشائها ظلّت «جماعة الإخوان» نهبًا للدول التي تدعمها من الخارج، وصولًا إلى لحظة ما كان يعرف بـ«الربيع العربي»، حيث قفزت الإخوان على السلطة وفي مصر تحقيق مصالحها هي لا مصالح مصر ولا مصالح الجماعة، والجماعة عبر تاريخها لا ترد يد لامسٍ كما تقول العرب.

وأضاف: الخطيئة السياسية التي كانت ترتكب سابقًا هي اعتبار خلافات الجماعة وانشقاقاتها مؤشرًا على نهاية خطرها وانهيارها، وبالتالي التقليل من شأنها وإضعاف التركيز عليها وفي كل مرةٍ جرى ذلك كانت الجماعة تعود وتتماسك، وهو ما يجب التنبه له حتى لا تعود الجماعة بعجرها وبجرها وشرورها مجددًا.

واختتم الكاتب السعودي قائلا: أخيرًا، فـ«النازية» في أوروبا هزمت هزيمةً نكراء عسكريًا في الحرب العالمية الثانية، ولكن هزيمتها الحقيقية كانت «فكريةً» وهي الهزيمة التي منعتها من العودة مجددًا و«جماعة الإخوان» هي نسخة من «النازية» بشكل أو بآخر وهي لم تهزم عسكرياً وأخطر من هذا أنها لم تهزم فكريًا بعد، والمعركة معها طويلة.