الإثنين 25 أكتوبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

«الصحة» تعلن إنهاء قوائم انتظار لقاح كورونا

جريدة الدستور

قال المهندس أيسم صلاح الدين مستشار وزيرة الصحة لشئون تكنولوجيا المعلومات، إنه تم إنهاء كافة قوائم الانتظار للحصول على لقاح كورونا، موضحًا أن من يسجل الآن تصله رسالة خلال 24 ساعة لـ72 ساعة، وربما تصله رسالة خلال ساعتين.

أوضح مستشار وزيرة الصحة لشئون تكنولوجيا المعلومات، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" المُذاع على فضائية "إم بي سي مصر" أن وزارة الصحة وجهت بجانب الفرق المتنقلة في مراكز الشباب، إتاحة التسجيل في نفس المكان، بحيث يمكن التسجيل وأخذ اللقاح في الوقت ذاته، وكذلك كل مستشفيات وزارة الصحة فيها مكان لتسجيل المواطنين، وإرسال الرسائل وتطعيمهم وهم واقفين".

التفاصيل….

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