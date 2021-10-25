الإثنين 25 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

ارتفاع جديد فى سعر اليورو اليوم لدى البنوك المصرية

سعر اليورو
سعر اليورو

ارتفع سعر اليورو للبيع والشراء لدى البنوك، أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين الموافق 25/ 10/ 2021، وسط حالة من الاستقرار تشهدتها أسعار العملات الأجنبية أمام العملة الوطنية مع بداية الأسبوع الجاري.


سعر اليورو اليوم الإثنين 25-10-2021


وتراوح سعر شراء اليورو فى مستهل تعاملات اليوم الإثنين 18.163 جنيه و18.2394 جنيه، بينما تراوح سعر بيع اليورو ما بين 18.345 جنيه لـ 18.357 جنيه، حيث ارتفع سعر الشراء لدى البنك المركزى المصرى من 18.227 جنيه لـ 18.2394 جنيه، وارتفع سعر البيع من 18.3430 جنيه لـ 18.3597 جنيه، وارتفع سعر اليورو "بنكنوت" ببنك مصر  للشراء من 18.1706 جنيه لـ 18.1768، وارتفع سعر البيع من 18.3402 جنيه لـ 18.345 جنيه.

 

 وفيما يخص سعر اليورو "تحويل" ارتفع  سعر الشراء من 18.176 جنيه لـ 18.1822 جنيه وارتفع سعر البيع من  18.3402جنيه لـ 18.3449 جنيه.


وارتفع سعر اليورو "بنكنوت" لدى البنك الأهلي المصري من 18.1706 جنيه لـ 18.1768 جنيه للشراء ولـ 18.345 جنيه للبيع، كما ارتفع سعر اليورو "تحويل" لـ  18.1768  جنيه للشراء، ولـ 18.345جنيه للبيع.
 

وبلغ سعر شراء اليورو لدى بنك الإسكندرية  18.163 جنيه  للشراء، و 18.357 جنيه  للبيع، وبلغ سعر اليورو لدى البنك التجاري الدولي 18.2001  جنيه للشراء 18.3683 جنيه للبيع.
 

يشار إلى أن تقارير أوروبية رسمية، قد كشفت عن تراجع ثقة المستهلكين فى 19 دولة بمنطقة اليورو عن المتوقع في أكتوبر، وظلت بعد أن هبطت  بمقدار 0.8 نقطة عن قراءتها في سبتمبر لتصل إلى -4.8 في أكتوبر، ومن المنتظر أن يعقد البنك المركزي الأوروبي اجتماع لمناقشة الاستعداد للفترة الانتقالية بالنسبة لإجراءات التحفيز الاقتصادي، التي أطلقها البنك أثناء جائحة فيروس كورونا المستجد، مع تزايد تركيز القوى الاقتصادية الأخرى في العالم على خطر ارتفاع الأسعار.

اليورو أسعار عملات الجنيه المصري التضخم

رئيس التحرير

وائل لطفي

بيوت السويس

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