بعد تحذير هيئة الدواء.. طيب يوضح مخاطر تناول العقاقير دون الاستشارة

العديد من الناس لا يمتلكون هوية الفكر العلمي والمعلومات الكافية حول الطب والتقدم والتكنولوجيا الموجودة في عصرنا الحالي، فمعظم الأشخاص يتناولون الأدوية دون الرجوع للطبيب المختص بالحالة، لمجرد التفكير بأنه تعب بسيط يمكن زواله بتناول بعض الأدوية، دون الوعي الكامل تجاه هذه العقاقير، ومعرفة الآثار الجانية الناتجة عن تناولها، وماهي مخاطر تناول أكثر من دواء في نفس الوقت.

وتواصلت "الدستور" مع الدكتور محمود الحبشي أخصائي الصدر والحساسية ومناعة الأطفال، لمعرفة النتائج المترتبة على تناول الدواء دون استشارة الطبيب، وما المخاطر المتوقع حدوثها للمريض، وما أضرار تناول أكثر من نوع في وقت واحد؟

وقال الدكتور محمود الحبشي استشاري أمراض الصدر والحساسية ومناعة الأطفال، إنه بمجرد شعور المريض بنزلة برد يتوجه على الفور لأخذ بعض الأدوية دون الرجوع للطبيب والاستشارة قبل تناول أي ادوية، ومعرفة مخاطر الإصابة حتى على المدى البعيد، وحدوث مضاعفات خطيرة.



تناول الدواء دون استشارة الطبيب قد يؤدي للوفاة



وأشار الحبشي الى أنه عند تناول الأدوية، دون استشارة الطبيب المختص، تزداد فرص الإصابة بالآثار الجانبية لهذه الأدوية، والتي تتضمن: "حدوث دوخه للمريض، والشعور بالغثيان، والشعور بصداع مفاجيء، واضطرابات بالجهاز الهضمي، وخلل في الجهاز المناعي"، وأردف قائلا خلال حديثة:" أن المريض بعد تناوله أكثر من نوع من الدواء قد يتفاعل مع بعضه وينتج عنه آثار جانية، يمكن أن تؤدي للتعرض للحساسية المفاجئة، وضيق التنفس، وتصل للوفاة، ملفتا أنه يجب على المرضى توخي الحذر أثناء تناول العقاقير والرجوع للطبيب المختص للتشخيص السليم".

تحذير من تناول أكثر من نوع من الأدوية في وقت واحد

وأكد الدكتور محمود على توخي الحذر أثناء تناول الدواء، بسبب وجود بعض العقاقير التي تتفاعل مع بعضها في أن واحد، خصوصًا مرضى الكبد والضغط والكلى والسكري، لافتًا إلى أنه يجب توخي الحذر عند تناول الأدوية، لأن تناول أي مسكنات مع هذه الأدوية يؤدي لحدوث ضرر كبير بصحة المرضى، بالإضافة إلى فقدان بعض الأدوية نشطها وفاعليتها عند تناولها في نفس الوقت.



واضاف الحبشي أن المرضي الذين يعانون من وجود حساسية بسبب تناول بعض الأدوية عليهم استشارة الطبيب قبل البدء في تناولها، بالإضافة إلى بعض المرضى، أبرزهم: "مرضى المناعة، والجهاز التنفسي، والضغط، ومرضي القلب وحساسية الصدر، والأطفال"، حتى لا يتم إصابتهم بضيق في الجهاز التنفسي والشعور بالغثيان والالتهابات الجلدية.