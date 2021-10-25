اعتماد عوائد اكتشافات البترول: حصاد نشاط «التخطيط» في 24 ساعة

شهدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والجهات التابعة لها، الأحد، نشاطًا مكثفًا تستعرضه «الدستور» في السطور التالية:

زار وفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبنك الاستثمار القومي، المتحف المصري الكبير، فى إطار الزيارات الميدانية لمتابعة مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى 2021/2022 والوقوف على ما تم انجازه، ومعرفة المعوقات التى تحول دون تنفيذ تلك المشروعات والعمل على حلها.

https://www.dostor.org/3607459

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأحد النشرة السنوية لإحصاءات إصابات العمل في منشآت القطاع الحكومي والقطاع العام، وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص - 50 عاملا فأكثر- والقطاع الاستثماري لعام 2020.

وبلغ عدد حالات إصابات العمل للذكور 10255 حالة بنسبة 89.1٪، والإناث 1255 حالة بنسبة 10.9٪ من إجمالي عدد الحالات.

https://www.dostor.org/3607247

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع حجم التبادل التجارى بين مصر دول أمريكا الجنوبية إلى حدود 2.8 مليار دولار خلال السبعة أشهر الأولى من العام الحالى 2021 مقابل 2.3 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 500 مليون دولار.

https://www.dostor.org/3607878

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع صادرات مصر من الوقود إلى 5.2 مليار دولار خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 2.6 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 2.5 مليار دولار بنسبة 108%.

https://www.dostor.org/3607911

كشف مصطفى سعد رئيس قطاع الإحصاءات الاقتصادية بالجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، حقيقة التقديرات المتداولة بشأن تجاوز عدد التوكتوك فى مصر 3 مليون مركبة، مشيرًا إلى أن جهاز الإحصاء يعتمد على ثلاثة مصادر للبيان إما المسوح أو التعدادات أو السجلات الإدارية، وفيما يتعلق بعدد المركبات نعتمد على بيانات إدارة المرور بوزارة الداخلية، والتى أظهرت أن عدد مركبات التوكتوك المرخصة وفق التقديرات الرسمية يبلغ 226710 توكتوك وكافة الأرقام الأخرى المتداولة غير رسمية.

https://www.dostor.org/3607915

كشف مصطفى سعد، رئيس قطاع «الإحصاءات الاقتصادية» بالجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن تحقيق مصر وفرًا تجاوز ٥ مليارات دولار، نتيجة تراجع واردات الوقود، خلال الفترة بين عامى ٢٠١٨-٢٠٢٠، بفضل اكتشافات حقول البترول والغاز الطبيعى.

https://www.dostor.org/3607820