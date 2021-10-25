تحذير للحوامل.. الاكتئاب والقلق يزيد من احتمالات الولادة القيصرية

وثقت دراسة جديدة تعد من أكبر الدراسات الطبية، الصلة بين اضطرابات المزاج والقلق والولادة القيصرية لأول مرة بين النساء الحوامل.

الدراسة تعزز أهمية تحديد وعلاج الاكتئاب والقلق بالنسبة للحوامل، حيث أكد كبير معدي الدراسة الدكتور فانيسا دالتون، بمستشفى جامعة ميشيجان، أنه من الأفضل علاج الاكتئاب والقلق بالنسبة للحوامل لتجنب الولادة القيصرية، ووفقًا لما ذكره موقع " medicine net" الطبي.

وأوضح الأطباء، أنه من الأهمية أن نفهم بشكل أفضل كيف تزيد اضطرابات المزاج هذه من احتمالية الولادة القيصرية للكثير من الحوامل، والتي لها عواقب صحية قصيرة وطويلة الأجل.

واستخدم فريق البحث البيانات لأكثر من 360 ألف ولادة للنساء بين عامي 2008 و2017، حيث حصلت حوالي 24٪ على ولادة قيصرية لأول مرة، وهي واحدة من العوامل التي تنبئ بتكرار ولادة قيصرية في المستقبل.

اضطرابات المزاج والاكتئاب تؤثر على سيدة من كل 5 حوامل

ووفقًا للدراسة، تؤثر اضطرابات المزاج والقلق في فترة ما حول الولادة على 1 من كل 5 نساء في سن الإنجاب في العالم، الأمر الذي ينذر بخطر كبير.

وأشار الباحثون، أن الكثير من الحوامل لا يعيون أهمية الطب النفسي بفترة الحمل سواء للجنين والأم، لذا يأمل الأطباء بضرورة تقديم التوعية للحوامل الجدد لتجنب مشاكل الحمل والإجهاض.

وتضاعف انتشارها بين عامي 2006 و2015 بين النساء اللواتي يحملن أطفالًا، وهو الوقت الذي ارتفعت فيه أيضًا أفكار الانتحار وإيذاء النفس.

تنطوي العمليات القيصرية على مخاطر أخرى، وتشمل الجلطات الدموية والنزيف والعدوى ومخاطر الحمل في المستقبل.

وأشار الباحثون، أن العمليات القيصرية هي عامل رئيسي يساهم في أحداث اعتلال الأمهات بعد الولادة، فلابد من فهم جميع العوامل التي قد تزيد من فرصة المرأة في الولادة القيصرية حتى تتمكن من تجنب أي مخاطر غير ضرورية.