خفض درجات الحد الأدنى للقبول بمدارس التعليم الفنى بمختلف مراكز أسيوط

وافق اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، على تخفيض درجات الحد الأدنى للقبول بمدارس التعليم الفني للعام الدراسي 2021/ 2022؛ بناءاً على المذكرة المقدمة من مديرية التربية والتعليم بشأن درجات الحد الأدنى لقبول الطلاب بمدارس التعليم الفني (صناعي ، تجاري) وبناءًا على عدد الطلاب والكثافة بتلك المدارس واستجابة لرغبات أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب ولتخفيف العبء عن كاهل اولياء الأمور بهدف إتاحة المزيد من الفرص للطلاب وتحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص.

جاء ذلك خلال لقائه محمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة ومحمد النمر مدير عام التعليم الفني بالمحافظة.

وأشار محافظ أسيوط الى إنه تقرر النزول بالحد الأدنى لدرجات القبول بمدرسة التجارة الثانوية بنات بأسيوط فيتم قبول عدد 800 طالبة كحد أقصى من الدور الأول والثاني من الأعلى مجموع والأقل سناً والنزول بدرجات القبول بفصول صنبو الثانوية التجارية بنات من 175 الى 140 درجة القوصية الثانوية التجارية بنات من 160 إلى 150 درجة ومدرسة أحمد شوقي الثانوية التجارية بفزارة ودير القصير الثانوية التجارية من 200 درجة إلى 190 درجة للبنين ومن 160 إلى 150 درجة للبنات وبالنسبة لمدرسة منفلوط الثانوية التجارية بنات من 160 إلى 150 درجة وبني عدي الثانوية التجارية بنات وفصول العزية الثانوية التجارية بنات والحواتكة الثانوية التجارية من 160 إلى 140 درجة وبالنسبة لمدرسة أبنوب الثانوية التجارية بنات من 165 درجة إلى 160 درجة وبالنسبة لمدرسة البداري الثانوية الصناعية من 235 إلى 220 للبنين والبنات وبالنسبة لمدرسة الغنايم الثانوية الصناعية من 180 الى 175 للبنين ومن 160 الى 155 للبنات.

وأضاف المحافظ أنه في حالة إذا زادت الكثافة الطلابية بالمدرسة عن القوة الاستيعابية للمدرسة بعد النزول بالمجموع يتم عمل تنسيق الطلاب وفق المجموع الأعلى والأصغر سن مع تحمل إدارة كل مدرسة المسئولية كاملة تجاه التنسيق الداخلي بما لا يؤثر على الصالح العام والعملية التعليمية.