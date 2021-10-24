تباين في إصابات كورونا بالدول العربية

أظهرت بيانات وزارات الصحة بعدد من الدول العربية، اليوم الأحد، تباينا في أعداد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

ففي الجزائر.. أعلنت وزارة الصحة تسجيل 72 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 205 آلاف و822 حالة، خلال الـ24 ساعة الأخيرة في الجزائر، وتسجيل 4 حالات وفاة، ليرتفع مجموع الوفيات 5890 حالة، فيما تماثل 66 حالة للشفاء، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 141 ألفا و195 حالة.

ونوهت الوزارة الجزائرية إلى أن ٢٨ ولاية من أصل ٥٨ لم تسجل أي حالة خلال ال24 ساعة الماضية، فيما سجلت ١٧ ولاية أخرى من حالة واحدة إلى 9 حالات فيما لم تسجل أي ولاية 10 حالات فما فوق.

وفي المغرب.. أعلنت وزارة الصحة تسجيل 201 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 944 ألفا و277 حالة، وشفاء 218 حالة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 924 ألفا و227 حالة، بالإضافة لتسجيل 6 حالات وفاة، ليرتفع عدد الوفيات إلى 14 ألفا و612 حالة.

وفي الكويت.. أعلنت وزارة الصحة تسجيل 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 412 ألفا و527 حالة، وشفاء 30 حالة، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 409 آلاف و598 حالة، وأن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الإصابات بلغت 29ر99 %، بالإضافة لتسجيل حالة وفاة واحدة ليصل إجمالي عدد حالات الوفاة 2461 حالة.

أما موريتانيا، فأعلنت وزارة الصحة تسجيل 45 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي حالات الإصابة في البلاد إلى 36955، فيما سجلت تعافي 18 مصابا ليصل الإجمالي إلى 35670، فيما وصل إجمالي الوفيات 792.