السودان يتسلم 90 طنًا من الأدوية مقدمة من «الصحة العالمية»

تسلمت وزارة الصحة السودانية، اليوم الأحد، 90 طنا من الأدوية، تُمثل الدفعة الأولى من كمية تُقدر بنحو 300 طن من الأدوية مُقدمة من منظمة الصحة العالمية، فيما تكفلت الإمارات بنقلها جوا.

وتحتوي الشحنة على (أدوية الملاريا، ومضادات حيوية، وعدد من مستلزمات الحماية الشخصية)، فيما يُنتظر أن تصل بقية الكمية يومي الأربعاء والخميس القادمين.

وقالت وكيل وزارة الصحة الاتحادية بالسودان الدكتورة يسرى محمد عثمان - في تصريح صحفي بمطار الخرطوم خلال تسلم الشحنة - إن هذه الكمية تُعد دعما حقيقيا للبلاد خاصة في الوضع الصحي الراهن، وتمثل دعما لأقسام الطوارئ بالمستشفيات والمراكز الصحية.

وأعربت عن الشكر لمنظمة الصحة العالمية لدعمها المتواصل للسودان، ولحكومة الإمارات التي تكفلت بنقل هذه الكميات للبلاد.

من جانبها، قالت ممثلة منظمة الصحة العالمية بالسودان الدكتورة انيتا هينزل مان، إن القيمة الإجمالية للإمدادات تتخطى مليوني دولار، وسيتم توزيعها على الشركاء الصحيين، وفي المرافق الصحية في جميع أنحاء السودان.

