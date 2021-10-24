الأحد 24 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

السودان يتسلم 90 طنًا من الأدوية مقدمة من «الصحة العالمية»

الصحة العالمية
الصحة العالمية

تسلمت وزارة الصحة السودانية، اليوم الأحد، 90 طنا من الأدوية، تُمثل الدفعة الأولى من كمية تُقدر بنحو 300 طن من الأدوية مُقدمة من منظمة الصحة العالمية، فيما تكفلت الإمارات بنقلها جوا.
وتحتوي الشحنة على (أدوية الملاريا، ومضادات حيوية، وعدد من مستلزمات الحماية الشخصية)، فيما يُنتظر أن تصل بقية الكمية يومي الأربعاء والخميس القادمين.
وقالت وكيل وزارة الصحة الاتحادية بالسودان الدكتورة يسرى محمد عثمان - في تصريح صحفي بمطار الخرطوم خلال تسلم الشحنة - إن هذه الكمية تُعد دعما حقيقيا للبلاد خاصة في الوضع الصحي الراهن، وتمثل دعما لأقسام الطوارئ بالمستشفيات والمراكز الصحية.
وأعربت عن الشكر لمنظمة الصحة العالمية لدعمها المتواصل للسودان، ولحكومة الإمارات التي تكفلت بنقل هذه الكميات للبلاد.
من جانبها، قالت ممثلة منظمة الصحة العالمية بالسودان الدكتورة انيتا هينزل مان، إن القيمة الإجمالية للإمدادات تتخطى مليوني دولار، وسيتم توزيعها على الشركاء الصحيين، وفي المرافق الصحية في جميع أنحاء السودان.
 

الخرطوم منظمة الصحة الصحة العالمية السودان الأدوية

رئيس التحرير

وائل لطفي

بيوت السويس

الأكثر قراءة

رابط تسجيل لقاح كورونا مصر عبر موقع وزارة الصحة المصرية

رابط حجز موعد تلقي لقاح كورونا مصر عبر موقع وزارة الصحة المصرية

«الصحة» تغلق مستشفى الرعاية التخصصى بالأميرية

حقيقة تجاوز عدد التوك توك لـ3 ملايين مركبة فى مصر

حقيقة اكتشاف أبو الهول جديد فى مصر

يدخن 900 حجر.. صعيدي يستعد لدخول موسوعة جينيس بأطول شيشة (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

خطر يحلق بأجنحة العلم الحديث

سعيد المصرى

حقيقة الصراع مع أغانى المهرجانات والراب

أحمد المريخي

آلام لبنان فى «مَوَجان» شربل داغر

مؤمن المحمدي

القرعة

لواء. محسن الفحام

الشرطة العصرية للجمهورية الجديدة

محمود خليل

«المعدة الشعبية» تنتصر فى صراع «التدين الشعارى»

ماجد حبته

ماذا يحدث فى السودان؟!

حسين دعسة

5 ملايين حصالة فى الولايات المتحدة

صور

فوز الأهلي بسداسية أمام الحرس الوطني النيجيري في دوري الأبطال

مباراة الزمالك وتوسكر الكينى فى دورى أبطال إفريقيا

إطلالات النجوم فى اليوم السابع من مهرجان الجونة السينمائى

محطة تل أبيب

المزيد

الحكومة الإسرائيلية تصادق على الخطة الخمسية الاقتصادية للمجتمع العربى

فلسطين: إصابات بالاختناق جراء قمع الاحتلال مسيرة سلمية فى «الخليل» لدعم الأسرى

مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى وسط حماية من شرطة الاحتلال