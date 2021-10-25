الإثنين 25 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مستجدات فيروس كورونا فى العالم اليوم الإثنين 25 أكتوبر 2021

فيروس كورونا على
فيروس كورونا على مستوى العالم

كشفت الاحصاءات العالمية عن مستجدات فيروس كورونا في العالم اليوم الإثنين 25 أكتوبر، حيث سجلت دول العالم حتى الأن 244 مليون إصابة بفيروس كورونا منذ انطلاق جائحة فيروس كورونا، في حين سجلت 4.94 مليون حالة وفاة.

 

كما كشفت الاحصائيات عن تسجيل 244.362.039 حالة إصابة، تعافى منهم 221.375.223، و18.023.915 حالة تحت العناية، وبلغت حالات الوفاة 4.962.90 حالة، في حين بلغت الحالات المؤكدة للإصابة بفيروس كورونا اليوم 273.194، وبلغت حالات الوفاة اليوم 4.085.

 

إحصائيات فيروس كورونا وفقاً للقارات

واحتلت أوروبا المركز الأول في معدل الإصابات والوفاة بفيروس كورونا المستجد، تليها شمال أمريكا، ثم قارة أسيا، ثم قارة جنوب أمريكا، وأخيراً قارة أفريقيا.

 

احصائيات فيروس كورونا وفقاً للبلاد

احتلت المركز الأول الولايات المتحدة الأمريكية بإجمالى 46.298.611 حالة إصابة و756.222 حالة وفاة، وجاءت الهند في المركز الثانى بإجمالى 34.189.360 حالة إصابة و454.743 حالة وفاة، وجاءت البرازيل في المركز الثالث بإجمالى 21.723.559 حالة إصابة و605.569 حالة وفاة، أما المركز الرابع كان من نصيب المملكة المتحدة بإجمالى 8.773.674، وسجلت 139.533 حالة وفاة، وجاءت روسيا في المركز الخامس بإجمالى 8.241.643 حالة إصابة و230.600 حالة وفاة.

 

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وجاءت تركيا في المركز السادس من حيث معدلات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا بإجمالى 7.851.805 حالة إصابة و69.112 حالة وفاة، واحتلت فرنسا المركز السابع بنصيب 7.120.863 حالة إصابة و 117.463 حالة وفاة، وكان المركز الثامن من نصيب إيران بإجمالى 5.860.844 حالة و125.223 حالة وفاة، واحتلت الأرجنتين المركز التاسع بإجمالى 5.279.818 حالة إصابة و115.823 حالة وفاة، في حين جائت في المركز العاشر اسبانيا بإجمالى 4.997.732 حالة إصابة و 87.132 حالة وفاة.

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وائل لطفي

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