الإحصاء: ارتفاع صادرات الوقود إلى 5.2 مليار دولار خلال 7 شهور

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع صادرات مصر من الوقود إلى 5.2 مليار دولار خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 2.6 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 2.5 مليار دولار بنسبة 108%.

ولفت جهاز الإحصاء إلى أن صادرات منتجات البترول سجلت ارتفاعًا إلى حدود 3.1 مليار دولار خلال السبعة أشهر الأولى من العام الحالى 2021 مقابل 984.4 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة العام السابق عليه، بزيادة قدرها 2.1 مليار دولار، كما ارتفعت صادرات بترول خام لـ 1.3 مليار دولار خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 631.8 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 720.8 مليون دولار.

وأضاف جهاز الإحصاء أن صادرات من فحم بأنواعه 23.8 مليون دولار خلال السبعة أشهر الأولى من 2021 مقابل 16.7 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 7.063 مليون دولار.