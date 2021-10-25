دراسة: النوم الجيد للأطفال يساعد على تجنب السمنة

أظهرت دراسة حديثة، أن الأطفال حديثي الولادة الذين يحصلون على قسط أكبر من النوم ويستيقظون بشكل أقل أثناء الليل أقل عرضة لزيادة الوزن في سن الرضاعة، وفقًا لما ذكره موقع "medicinenet" الطبي.

وعلى الرغم من وجود ارتباط بين عدم كفاية النوم وزيادة الوزن، هي راسخة في البالغين والأطفال الأكبر سنًا، وهذا الارتباط لم يعترف سابقًا به مع الرضع.

قالت الباحثة المشاركة في الدراسة الدكتورة سوزان ريدلاين، أستاذة اضطرابات النوم والساعة البيولوجية بمستشفى بريجهام في بوسطن، أنه ليس فقط قلة النوم السبب في زيادة الوزن، بل كثرة الاستيقاظ خلال الليل.

باحثون: ساعة واحدة إضافية من النوم تحمى طفلك من زيادة الوزن بنسبة 26٪

وأفاد الباحثون، من مستشفى بريجهام ومستشفى ماساتشوستس العام، أن ساعة واحدة إضافية من النوم ليلًا مرتبطة بانخفاض خطر إصابة الطفل بزيادة الوزن بنسبة 26٪، فيما كان أولئك الذين استيقظوا أقل أثناء الليل كانوا أقل عرضة لزيادة الوزن .

وقال المؤلفون إن السبب قد يكون أن النوم الأفضل يعزز ممارسات التغذية الروتينية والتنظيم الذاتي، وكلاهما يمكن أن يمنع الإفراط في تناول الطعام.

بالنسبة للدراسة، لاحظ الباحثون ما يقرب من 300 مولود جديد بين عامي 2016 و 2018، ثم راقبوا أنماط نوم الرضع باستخدام أجهزة الكاحل التي تقيس أنماط النشاط والراحة على مدى عدة أيام.

وتشمل العوامل الأخرى التي يمكن أن تؤثر على نمو الأطفال مدة الرضاعة الطبيعية، حيث أكد الباحثون أن قلة النوم للرضع والأطفال خطر يهدد صحتهم على المدى البعيد، بالإضافة إلى زيادة الوزن بشكل كبير.