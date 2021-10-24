الأحد 24 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس «الرئاسي الليبي» يصل السعودية للمشاركة في «الشرق الأوسط الأخضر»

وصول محمد المنفي
وصول محمد المنفي إلى السعودية

وصل رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، مساء الأحد، إلى المملكة العربية السعودية، للمشاركة في مبادرة قمة الشرق الأوسط الأخضر، التي تحتضنها العاصمة الرياض، يومي الإثنين والثلاثاء، بحضور عدد من الرؤساء، ورؤساء الحكومات.

 

 وكان في استقبال محمد المنفي، بمطار الملك خالد بالعاصمة الرياض، الأمير محمد بن عبد الرحمن آل سعود، أمير الرياض بالنيابة، حسب بيان للمجلس الرئاسي.

 

ويرافق محمد المنفي بحسب البيان في هذه الزيارة محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، ووزير البيئة، إبراهيم العربي منير.

تفاصيل مبادرة السعودية الخضراء

وكان الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد، أطلق استراتيجية استدامة الرياض على هامش منتدى مبادرة السعودية الخضراء الذي بدأ أعماله اليوم في العاصمة الرياض بحضور عددٍ من قادة الرأي والمتخصصين العالميين في مجال الاستدامة، وأوضح في كلمته الافتتاحية للمنتدى أن استراتيجية الرياض للاستدامة تهدف إلى “تحويل مدينة الرياض إلى واحدة من أكثر المدن استدامة عالميا”.

وأعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض أن إستراتيجية الرياض للاستدامة التي أطلقت اليوم من قبل ولي العهد تشمل إطلاق أكثر من 68 مبادرة طموحة للاستدامة في خمسة قطاعات، وهي: الطاقة والتغيّر المناخي، وجودة الهواء، وإدارة المياه، وإدارة النفايات، والتنوع الحيوي والمناطق الطبيعية. 

كما تستهدف الاستراتيجية خفض انبعاثات الكربون في المدينة بنسبة 50%، بالإضافة إلى ضخ 346 مليار ريال سعودي (92 مليار دولار أمريكي) في مبادرات ومشاريع الاستدامة للمدينة وتحفيز القطاع الخاص بفرص استثمارية.

محمد المنفى السعودية مبادرة قمة الشرق الأوسط الأخضر الرياض الصديق الكبير

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بيوت السويس

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