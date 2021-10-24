تعرف على إجراءات التأمين على عمال المقاولات

أكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أنه يجوز التأمين على عامل المقاولات إذا أراد ذلك.

وأضافت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني أنه يحق الدخول في نظام التأمين على عمال المقاولات فعليا من خلال اتباع الخطوات التالية:-

1. التوجه لأقرب مكتب تأمينات.

2. يقوم المكتب بإخطار الهيئة العامة للتأمين الصحي لإجراء الكشف الطبي على العامل.

3. يقوم المكتب بإخطار أقرب مكتب من مكاتب وزارة القوى العاملة للتعرف على مستوى مهارة العامل.

4. أن تكون مهنة العامل من المهن المنصوص عليها باللائحة التنفيذية.

الرقم التأميني

وأكدت الهيئة القومية أن الرقم التأميني هو المدخل الرئيسي لنظام المعلومات بالهيئة من ميلاد الشخص ويستمر حتى استحقاق المعاش ويكون لكل مواطن رقم تأميني واحد فقط.

خطوات الاستعلام عن الرقم التاميني ​

يتم الاستعلام عن الرقم التأميني من خلال الموقع الإلكتروني أو الاتصال بالخط الساخن 16217 وفي حال عدم الاستدلال عن الرقم التاميني يتم التقدم لأقرب مكتب تأمينات بأصل شهادة الميلاد المميكنة للاطلاع وصورة ضوئية للتسجيل من خلالها.

ويقوم الموظف المختص بالاستعلام عن الرقم التاميني بقاعدة المعلومات بالحاسب:

​في حالة وجود رقم تأميني سبق تسجيله سيتم إبلاغك به.

​في حالة عدم وجود رقم تأميني مسجل يتم تسجيل رقم تأميني وإبلاغك به​.

ويخضع عامل اليومية لقانون التأمين الاجتماعي، وتحسب الاشتراكات على أساس ما استحقه المؤمن عليه من أجر خلال كل شهر على قدر عدد أيام العمل ، مع مراعاة الحد الأدنى لأجر الاشتراك.

وأوضحت أن نظام التأمين الاجتماعى قائم على أساس تحصيل الاشتراكات مقسمة على حصتين وهما حصة العامل وحصة صاحب العمل وتحتسب الأخيرة على أساس نسبة الأجور المنصوص عليها بالجدول رقم (8) المرفق باللائحة التنفيذية للقانون 148 لسنة 2019.