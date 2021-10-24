إصابة معاون مباحث في تبادل إطلاق نار مع مطلوب بسوهاج

أصيب منذ قليل معاون مباحث مركز شرطة المنشأة بطلق ناري في الصدر، في تبادل إطلاق نار مع مطلوب بقرية الشواولة دائرة مركز المنشاه جنوب سوهاج، وتم نقل الضابط إلى مستشفى سوهاج الجامعي للعلاج.

ودفعت مديرية أمن سوهاج بقوات مكثفة بقيادة اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، والعميد محمد زين، مدير المباحث الجنائية، للمنطقة لضبط مرتكب للواقعة وتتبع خط سيره، وتمكنت القوات بعد مطاردة من ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة.

وتلقت غرفة عمليات طوارئ مديرية الصحة بلاغًا بالواقعة، وتم الدفع بسيارة إسعاف لمكان الحادث ونقل الضابط المصاب إلى مستشفى سوهاج الجامعي.

وكان النقيب عبدالرحمن فواز، معاون مباحث مركز شرطة المنشأة، يقود حملة أمنية لضبط مطلوب أمنيًا بقرية الشواولة، وعقب وصول القوات أطلق المتهم الرصاص مما نتج عنه إصابة معاون المباحث بطلق ناري بالصدر، وتم نقله إلى مستشفى سوهاج الجامعي، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.