جائزة السلام الألمانية للكتاب تذهب للزيمبابوية دانجاريمبجا

منح «اتحاد تجارة الكتب الألمانية» جائزة السلام للكاتبة والمخرجة الزيمبابوية تسيتسي دانجاريمبجا، والتي تمنح سنويًا على هامش معرض فرانكفورت الدولي للكتاب، وتبلغ قيمة الجائزة 25 ألف يورو.

وقالت مديرة الاتحاد كارين شمي - فريدريشس في فرانكفورت، إن الكاتبة والمخرجة الزيمبابوية نجحت في "تقريب مجتمع إلينا، وصحيح أنه لم يصبح مفهومًا لدينا بشكل تام، إلا أنه يمكننا ربطه بنا، بأنفسنا، وبأوجه قصورنا".

وأضافت أن دانجاريمبجا تعد "صوتًا مسموعًا على نطاق واسع لأفريقيا في الأدب المعاصر".

وألقت خطاب التكريم أوما أوباما، الأخت غير الشقيقة للرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، التي أشادت بصديقتها القديمة، وقالت: "أنت أحد أنجح وأهم الأصوات في القارة الأفريقية ونأمل قريبًا في جائزة على مستوى العالم".

وفي خطاب قبول الجائزة، وصفت دانجاريمبجا بحماس ووضوح غزو المستوطنين البريطانيين لوطنها والعنف الذي جلبه الاستعمار وما زال يجلبه، قبل أن تدعو إلى التغلب على الأنماط القديمة، بما في ذلك من خلال اللغة.

وقالت: "ما يمكننا أن ننظر إليه هو تغيير أنماط تفكيرنا كلمة بكلمة، بوعي وثبات مع مرور الوقت، والمثابرة حتى تظهر النتائج".

يذكر أن دانجاريمبجا نشرت روايتها الأولى الشهيرة "ظروف عصبية" في عام 1988 باعتبارها الجزء الأول من ثلاثية ذات صبغة سيرة ذاتية، وتصف الكتب الثلاثة النضال من أجل الحق في حياة كريمة وتقرير مصير المرأة في زيمبابوي.

ودرست دانجاريمبجا إخراج الأفلام في برلين في الفترة بين 1989 و1996 وعادت بعد ذلك مع زوجها الألماني إلى زيمبابوي.

وتتناول في أفلامها مشكلات تنشأ بسبب تصادم التقاليد مع الحداثة، وفي العام الماضي، ذهبت الجائزة إلى الخبير الهندي أمارتيا سن، الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد.

معرض فرانكفورت الدولي للكتاب هو أكبر تظاهرة دولية ثقافية تعنى بالكتاب والأدب بصفة عامة، المعرض يعد الأهم في العالم والذي يبلغ عمره الآن أكثر من خمسة قرون، في كل عام يلتقي هنا عشرات الألوف من المثقفين والكتاب والباحثين والناشرين من كل البلدان وتلتقي أيضا عشرات الألوف من عناوين الكتب من كل الثقافات وفي كل عام أيضًا يحل على هذا المعرض ضيف شرف.

يضم المعرض ست قاعات ضخمة تمتد على مساحة 171 ألفًا و 790 مترًا مربعًا.