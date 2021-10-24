الأحد 24 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

غدًا.. أولى جلسات محاكمة المتهم بالتحرش بفتاة وسط البلد

التحرش
التحرش

تنظر محكمة جنايات شمال القاهرة بالعباسية غدًا، أولى جلسات محاكمة المتهم بالتعدي على فتاة بالضرب والتحرش في وسط البلد.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تعرضت إحدى الفتيات (22 عامًا)، للتحرش اللفظي والجنسي والضرب على يد شاب في شارع 26 يوليو وسط البلد بالقاهرة، وأخرجت هاتفها لتلتقط صورة للوحات السيارة للإبلاغ عنه، إلا أنه خرج من سيارته، واعتدى عليها بالضرب، ممسكًا منطقة حساسة بجسدها وساعدها الأيمن، مسببًا لها كدمات شديدة، والتواءً في الساعد الأيمن.

وقالت المجني عليها إنه حين مرورها من شارع 26 يوليو تعرض لها شاب كان يستقل سيارة ملاكي وتحرش بها لفظيًا، وبسبب رفضها مضايقاته التي استمرت عدة دقائق، طالبته بالتوقف عن إزعاجها وتركها، إلا أنه رفض ذلك وخرج من سيارته وأمسك جسدها وبعدها بدأ في ضربها.

وسط البلد المتهم بالتحرش جنايات شمال القاهرة التحرش بفتاة شمال القاهرة التعدي علي فتاة أولى جلسات عقوبة التحرش

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بيوت السويس

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