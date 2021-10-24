الإثنين 25 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إزالة 22 حالة تعد على أملاك الري بدير مواس في المنيا (صور)

إزالة تعديات علي
إزالة تعديات علي أملاك الري بديرمواس

أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دير مواس جنوب المنيا 22 حالة تعد على أراضي أملاك الري ضمن تنفيذ أعمال الموجة 18 لإزالة التعديات علي أملاك الدولة وقامت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين.

وقال عامر طه، القائم بأعمال رئيس مركز ومدينة دير مواس، إن حملة مكبرة لإزالة التعديات بقيادة رضا مصطفي نائب رئيس المركز والمدينة وبحضور فاتح عبد المهيمن رئيس قرية نزلة البدرمان وقوات شرطة من مركز شرطة دير مواس بقيادة اللواء مصطفي منتصر حكمدار الجنوب والمقدم مصطفي عثمان مأمور مركز الشرطة ورئيس ومعاونو مباحث المركز ومندوب جهة الولاية تم خلال الحملة والتي جاءت تنفيذا لأعمال الموجة 18 لإزالة التعديات علي أملاك الدولة حق الشعب  إزالة 22 حالة تعدي علي أراضي أملاك الري بقري مجلس قروي نزلة البدرمان علي مساحة 310 متر وتم اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن.

أوضح القائم بأعمال رئيس المركز والمدينة أن هذه الحملات تأتي تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا بضرورة التصدي لكافة أشكال التعديات سواء علي الأراضي الزراعية للحفاظ علي الرقعة الزراعية أو أراضي أملاك الدولة والتي تعد حق الشعب واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة علي جميع المخالفين والمتعدين بكل صرامة وحزم وبدن أية استثناءات؛ حفاظًا على أملاك الدولة ومنع أي تعديات عليها واستمرارًا لتنفيذ الموجة 18 لإزالة التعديات على أملاك الدولة.

وأكد القائم بأعمال رئيس المركز والمدينة أن الوحدة المحلية تكثف من حملات التصدي لأشكال البناء العشوائي المخالف دون ترخيص بجانب حملات إزالة الإشغالات بشوارع المدينة بجانب حملات رفع المخلفات والقمامة والتراكمات الصلبة والأتربة لتوفير بيئة صحية نظيفة خالية من الأمراض والأوبئة، خاصة في ظل مكافحة انتشار عدوى فيروس كورونا وللحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمدينة وشوارعها.

إزالة تعديات علي أملاك الري بديرمواس
إزالة تعديات علي أملاك الري بديرمواس
إزالة تعديات علي أملاك الري بديرمواس
إزالة تعديات علي أملاك الري بديرمواس
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إزالة تعديات المنيا أملاك الري قري مركز ديرمواس عامر طه

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وائل لطفي

بيوت السويس

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